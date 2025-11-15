 Aveva truffato anziani a Messina, falso carabiniere fermato con ori a Villa S. Giovanni

Alessandra Serio

sabato 15 Novembre 2025 - 12:14

Polizia arresta 24enne napoletano con addosso gioielli e soldi degli anziani coniugi messinesi

E’ un 24enne di Napoli il falso carabiniere che qualche tempo fa aveva raggirato una coppia di anziani messinesi, portando via loro gioielli e soldi. Il giovane è stato bloccato con l’accusa di ricettazione dalla Polizia di Villa San Giovanni.

Zaino pieno d’oro e soldi

Gli agenti lo hanno notato nei pressi di piazza Valsesia. Alla vista dei poliziotti il ragazzo si è agitato e ha tentato di allontanarsi in fretta, insospettendoli. E’ stato subito raggiunto e perquisito. Nello zaino aveva oro e 3mila euro in contati.

Polizia ferma giovane napoletano

Il controllo ha rivelato che erano stati portati via dall’appartamento di una coppia di anziani messinesi, raggirati con la truffa del falso carabiniere. Adesso il 24enne è in stato di fermo, a disposizione del magistrato di turno alla Procura di Reggio Calabria-

  

