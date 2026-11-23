La campagna di Legambiente e AzzeroCO2 sbarca in città: ecco dove e quando

MESSINA – Giovedì 26 novembre alle ore 11, la fattoria urbana Villarè, in via Bartolomeo Colleoni 50, a Minissale, vivrà un momento importante. Nascerà infatti il nuovo frutteto solidale, grazie al sostegno di Despar Messina. Si tratta della campagna “ortofrutteto solidale diffuso” portata avanti a livello nazionale da AzzeroCO2 e Legambiente.

A Villarè saranno piantati arance rosse e avocado. Nel resto d’Italia la società AzzeroCO2, fondata da Legambiente e Kyoto Club nel 2004, ha piantato 4960 alberi, realizzando 59 frutteti e coinvolgendo 35 cooperative. L’obiettivo è coniugare biodiversità, inclusione sociale delle persone in condizioni di fragilità, e solidarietà. Un progetto che ha quindi benefici ambientali, sociali ed economici, perché dai proventi della vendita della frutta saranno realizzate attività didattiche e ricreative.