Tempo di pensare di anticipare almeno al primo weekend di dicembre

A Messina l’accensione degli alberi di Natale e delle luminarie resta fissata per l’8 dicembre, che quest’anno cade di martedì. Una scelta che fa perdere un intero fine settimana di dicembre e sposta l’avvio delle feste nella seconda settimana del mese, quando molte altre realtà vicine sono già partite da tempo.

Basta guardare al calendario delle città vicine per rendersi conto del ritardo accumulato: a Taormina le luminarie sono già state accese il 14 novembre, a Catania l’accensione dell’albero e delle luci è avvenuta il 20 novembre (nella foto tratta dalla pagina Facebook del Comune di Catania), a Crotone il programma parte il 28 novembre e a Cosenza è previsto un appuntamento inaugurale il 4 dicembre. Solo Reggio Calabria allinea l’accensione delle luci all’8 dicembre, mentre a Messina si continua a legare l’avvio delle luminarie a una data fissa che penalizza il primo fine settimana del mese.

Il falso alibi della tradizione e dei lavori

Difendere l’8 dicembre in nome della tradizione ha poco senso pratico se l’obiettivo è dare respiro a commercio, socialità e turismo già all’inizio di dicembre. La processione dell’Immacolata può restare dov’è, legata alla devozione cittadina, ma l’accensione degli alberi e delle luci potrebbe partire almeno dal 5 dicembre per guadagnare un fine settimana in più, oppure dal 28 novembre seguendo l’esempio di Crotone, visto che anche l’1 dicembre cade di martedì.

Nemmeno i cantieri in corso su viale San Martino spiegano l’attesa fino all’8 dicembre, perché i lavori interessano il tratto più avanti rispetto alla parte centrale e non impediscono di illuminare prima le aree già pronte. Anticipare l’accensione significherebbe cogliere l’occasione per portare persone in strada e sostenere l’attrattività della città fin dal primo fine settimana di dicembre, anziché partire quando il clima delle feste è già avviato altrove da tempo.