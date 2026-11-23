La donna è stata messa in sicurezza dai carabinieri

I carabinieri hanno arrestato a Patti, in flagranza di reato, un 44enne di origini bulgare, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti dell’ex convivente.

Poco dopo la mezzanotte, sono intervenuti a Patti dopo chiamata al 112. A chiedere il supporto dei militari dell’Arma era stata una donna che, dopo essere stata avvisata che l’ex compagno si aggirava ubriaco nei paraggi, aveva bisogno di aiuto per recuperare in sicurezza la propria auto parcheggiata in zona. La vittima temeva infatti per la propria incolumità, visti i continui e ossessivi atti persecutori subiti dall’uomo sin dallo scorso agosto e già denunciati all’inizio di novembre.

Dopo aver raggiunto il luogo segnalato e accompagnato la donna a casa per metterla in sicurezza, i Carabinieri hanno avviato un mirato servizio di appostamento nella zona. Proprio tale attività ha permesso, intorno all’una di notte, di intercettare e fermare l’auto del 44enne mentre transitava proprio vicino casa della vittima, in un’area diversa rispetto al percorso necessario per rientrare a casa. Sottoposto a controllo, l’uomo non ha saputo fornire alcuna valida giustificazione circa la propria presenza in quel luogo, manifestando inoltre evidenti sintomi legati all’abuso di alcol. Il successivo accertamento tramite etilometro ha confermato uno stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge, motivo per il quale è stato anche denunciato.

Alla luce dei fatti accertati il 44enne è stato pertanto arrestato in attesa di essere giudicato in udienza di convalida.