Il barbiere, reduce dall'esperienza da candidato sindaco, rinnova il proprio impegno e guarda alle Regionali: "Guardo all'intera Sicilia"

MESSINA – Il percorso politico di Lillo Valvieri, candidato a sindaco alle scorse elezioni amministrative, non si è interrotto con la chiusura delle urne dello scorso maggio. Il barbiere ha deciso di lanciare il suo nuovo progetto, con uno sguardo “allargato all’intera Sicilia”.

Si chiama “Valvieri – Civici per la Sicilia” e l’ex candidato sindaco ne ha annunciato l’avvio della fase organizzativa “con l’obiettivo di costruire una rete civica territoriale in vista delle prossime elezioni regionali siciliane”. In un comunicato, Valvieri ha spiegato che intende coinvolgere “cittadini, lavoratori, artigiani, imprenditori, professionisti e persone interessate a contribuire con idee e proposte per il futuro della Sicilia”.

E ha aggiunto: “La mia esperienza politica non si è conclusa con le elezioni comunali di Messina. Ho deciso di proseguire questo percorso, allargando lo sguardo all’intera Sicilia. Non voglio costruire un partito tradizionale, ma un progetto civico nel quale le persone possano partecipare e portare il proprio contributo. Vengo dal mondo del lavoro, da una bottega artigiana, e conosco le difficoltà che ogni giorno affrontano famiglie, lavoratori e piccole imprese. Credo che anche chi non proviene dai partiti possa contribuire alla vita politica della nostra Regione”.

Valvieri ha previsto “la progressiva individuazione di referenti provinciali e la definizione di un programma costruito attraverso il confronto con i territori”. Poi ha chiarito la posizione su eventuali alleanze: “Non intendo affrontare questa esperienza in solitudine. Sono disponibile al confronto con una coalizione che condivida una parte significativa delle nostre proposte. Al momento non esistono accordi definitivi. Prima voglio lavorare alla costruzione del progetto, delle idee e dell’organizzazione”.

Il primo appuntamento è “ipotizzato” per gennaio 2027. Si tratterà di un incontro pubblico durante i quali illustrerà gli obiettivi, aprendosi al confronto con i cittadini. Il fondatore di “Civici per la Sicilia” ha poi concluso: “Non prometto risultati elettorali. Prometto impegno, presenza e disponibilità al confronto. Voglio continuare a fare politica con la stessa libertà con cui ho iniziato, senza dimenticare da dove provengo”.