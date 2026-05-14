Azione Messina rinnova la segreteria provinciale: i nomi dei nuovi componenti

Eletti all'unanimità presidente, segretari e referenti tematici: ecco chi sono.

MESSINA – Mentre Messina si prepara a una nuova stagione politica, con le elezioni amministrative ormai alle porte (in programma il 24 e il 25 maggio), Azione ha rinnovato il proprio direttivo provinciale. Su proposta del segretario Letterio Grasso, sono stati eletti all’unanimità i nuovi componenti della segreteria messinese.

Azione Messina: il presidente e i vice segretari

Al fianco di Grasso, sarà Fabrizio Zingales il presidente provinciale. I vice segretari, invece, saranno Emilio Puglisi Arena per Messina e l’area jonica, e Diana Zingales per la zona tirrenica. Andrea Ferrara, Massimiliano Miceli, Letizia Sacco e Francesco Foscarini saranno rispettivamente responsabili di Organizzazione, Enti locali, Comunicazione e Under 30.

I referenti tematici

Inoltre sono stati eletti diversi referenti tematici. Alessandro Bongiorno sarà referente al Trasporto marittimo e problematiche dei lavoratori del settore. Diana Zingales a Giustizia, diritti civili e sistema penitenziario. Tre nomi per la Sanità: Andrea Ferrara, Emilio Puglisi Allegra e Fabrizio Zingales. E ancora Giacomo Montecristo per Scuola e trasporti marittimi delle Isole Eolie. Letterio Grasso sarà all’Economia e lavoro, Luca Martino al Turismo, Giovanni Marra a Fisco e tributi, Giuseppe Locandro alle Politiche sportive e gestione degli impianti e Francesco Giorgianni per l’Innovazione digitale.

Grasso: “Squadra fondata sulle capacità concrete”

Grasso, nel commentare le nomine, ha spiegato: “Ho ritenuto di proporre una squadra fondata non su logiche meramente formali o di appartenenza. Ma sulla capacità concreta di contribuire alla crescita politica e programmatica del nostro partito”. La scelta di Azione Messina è di costruire “una segreteria capace di elaborare idee, formulare proposte credibili e porre in essere iniziative efficaci a beneficio dell’intera città metropolitana di Messina”. Grasso ha concluso: “La città metropolitana ha bisogno di una politica meno incline agli slogan e più orientata alle soluzioni; meno prigioniera delle contrapposizioni sterili e più capace di mettere al centro competenza, responsabilità e visione”.