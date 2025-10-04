B Interregionale. Basket School Messina attende Rende, coach Sidoti: “Capiamo chi siamo”

La sfida domenica al PalaTracuzzi alle ore 18, biglietti d'ingresso a 8€. Esordio in casa per la Svincolati Milazzo contro Brindisi, Barcellona in trasferta a Castellaneta

MESSINA – Prima sfida stagionale in un rinnovato PalaTracuzzi per la EcoJump Basket School Messina, che dopo il turno di riposo della prima giornata sarà in campo domenica contro il Rende. Debutto invece casalingo per la Svincolati Milazzo, chiamata a replicare una non esaltante prima uscita al PalaMilone contro la Dinamo Brindisi. In trasferta i giallorossi del Barcellona Basket che viaggeranno alla volta di Castellaneta.

L’avversario della Basket School Messina

I calabresi del Rende si presentano con l’ex Yeyap, mentre i giallorossi si affidano a un roster completamente rinnovato: unico superstite della passata stagione, oltre a coach Pippo Sidoti, è il neo capitano Giorgio Busco. Un progetto nuovo, con l’obiettivo di dare continuità al percorso delle ultime due annate in B Interregionale, entrambe chiuse con l’approdo ai playoff: “Finalmente iniziamo questa avventura dice coach Sidoti – sperando di partire con una buona prestazione e, possibilmente, con i primi due punti della stagione. Sono molto curioso: vedo i ragazzi un po’ nervosi, aspettano questo esordio che, come sempre, rappresenta un punto interrogativo. La squadra è completamente nuova e domenica capiremo davvero di che pasta siamo fatti. È come aprire un uovo di Pasqua: solo allora vedremo cosa c’è dentro. Che stagione mi aspetto? Sarà il solito campionato, con sorprese ogni settimana. Non ci sono squadre che non soffrono: sarà sempre difficile, con mille situazioni da affrontare, e per portare a casa i due punti bisognerà giocare bene ogni volta”.

Il PalaTracuzzi torna a essere la casa della Messina Basket School dopo i lavori estivi che hanno regalato un parquet nuovo di zecca e un’illuminazione moderna, scongiurando i problemi che lo scorso anno avevano costretto la squadra a un lungo pellegrinaggio tra vari impianti cittadini e con una gara giocata in campo neutro a Milazzo. Domenica l’impianto rinnovato accoglierà l’esordio stagionale della EcoJump, un’occasione speciale per riabbracciare il pubblico e inaugurare al meglio la nuova avventura: “È bello ritrovare la nostra gente nel nostro impianto – conclude Sidoti – l’anno scorso abbiamo dovuto girare in tutta la città, adesso invece possiamo tornare in un palazzetto ristrutturato e finalmente nelle condizioni giuste per disputare una stagione serena. Questo ci dà tranquillità. Domenica ci presenteremo ai nostri tifosi, che sono certo verranno numerosi ad applaudirci e a incitarci verso la vittoria”.

Come e quando assistere alla sfida

Palla a due di EcoJump Messina Basket School-Bim Bum Basket Rende al PalaTracuzzi alle 18. Arbitri del match Daniele Barbagallo di Acireale e Federico Catalano di Pedara. Biglietti d’ingresso, al costo di 8€ (ridotto 3€), acquistabili al botteghino del PalaTracuzzi o in prevendita sul sito www.diyticket.it; accesso gratuito all’impianto per under 13, accreditati, possessori di tessera Fip e forze dell’ordine. Al botteghino, inoltre, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento al costo di 70€ (110€ per il “family” e 20€ per il ridotto U17) valido per assistere alle 13 partite casalinghe stagionali della EcoJump Messina Basket School.

Priulla: “Contiamo sull’apporto del pubblico”

Cerca la prima vittoria e prova a contare sul fattore pubblico anche la Svincolati Milazzo del presidente Giambò. La formazione allenata da coach Priulla deve fare anche i conti con l’infermeria visto che alcuni cestisti non stanno al meglio. Così il tecnico della società mamertina alla vigilia: “Domenica affrontiamo Brindisi che già nella prima giornata ha dimostrato il suo valore, una squadra con molti giocatori di qualità. Noi proveremo a centrare il primo successo stagionale cercando di recuperare anche qualche infortunato. Non sarà una gara semplice ma contiamo anche sull’apporto del nostro pubblico che si preannuncia numeroso. Daremo il massimo per riuscirci”.