B Interregionale, gara 3 tra Barcellona e Viola. Russo: “Sognare non basta più”

Il presidente carica l'ambiente in vista della partita che vale la semifinale, lo scoglio sarà vincere al PalaCalafiore di Reggio Calabria

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – I playoff di Basket, in serie B Interregionale, proseguono a ritmo incessante. Dopo la splendida vittoria in gara 2 al PalAlberti è tempo di “bella” tra Barcellona Basket e Viola Reggio Calabria. La sfida, in programma stasera mercoledì 20 maggio alle ore 20:30, torna al PalaCalafiore dove i calabresi provano a dimenticare gara 2 avanzando alla semifinale playoff per la promozione in Serie B Nazionale.

Sarà la quinta sfida stagionale tra le due formazioni, dopo l’andata e il ritorno della stagione regolare e le prime due gare della serie dei quarti playoff, si punta ovviamente sul fattore campo con i calabresi che proveranno a limitare le giocate di Sebastianelli, Dancetovic ed Aguzzoli, oltre il ben noto Fraga e l’imprevedibilità di Galipò e Di Marzio. La proprietà barcellonese auspica una folta presenza di pubblico ospite e proprio per questo ha organizzato anche pullman in partenza nel pomeriggio da Barcellona, chi è interessato può rivolgersi presso l’Ottica Sottile.

Russo, presidente Barcellona: “Vorrei 500 tifosi con noi”

Il presidente Antonio Maria Russo al termine di gara 2 aveva dichiarato: “Vedere tante persone al palazzetto lo desideravamo, ma mai ci avremmo creduto. Sentivo che i nostri ragazzi in casa avrebbero dato il massimo e lo abbiamo fatto. L’allenatore è stato bravo e i ragazzi non si sono risparmiati”.

Subito domenica sera il pensiero a gara 3: “Mercoledì andremo a Reggio Calabria per giocarci la nostra partita, sognare è importante ma non ci basta più. Vorrei vedere 500 barcellonesi oltre lo Stretto per sognare la semifinale che può diventare realtà”, così conclude il presidente Russo.

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