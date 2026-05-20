Il Messina Futsal ha scelto mister Tutilo per il campionato Élite di Serie A2

Dopo la promozione la società giallorossa si affida al tecnico brasiliano ex Marsala Futsal 2012 e profilo apprezzato nel panorama del futsal siciliano

MESSINA – Il Messina Futsal è lieto di annunciare l’arrivo di Ricardo Tutilo come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico brasiliano allenarà nella prossima stagione nel campionato Élite di Serie A2, dopo la storica promozione conquistata dal club giallorosso in un campionato lottato fino all’ultima giornata.

La società accoglie con entusiasmo mister Ricardo Tutilo, certa che la sua esperienza, il suo carisma e la sua conoscenza del futsal possano rappresentare un valore aggiunto fondamentale per affrontare al meglio la nuova e prestigiosa avventura nel campionato Élite di Serie A2.

Chi è Ricardo Tutilo

Tecnico di origine brasiliana ed ex giocatore di calcio a 5, Ricardo Tutilo approda sulla panchina del Messina Futsal dopo la recente esperienza alla guida del Marsala Futsal 2012, confermandosi uno dei profili più apprezzati del panorama futsal siciliano. Nato a San Paolo, in Brasile, Tutilo ha costruito una lunga carriera in Italia da giocatore universale, distinguendosi per qualità tecniche, personalità ed esperienza maturata in importanti contesti nazionali, vestendo tra le altre la maglia del Futsal Atesina.

Da allenatore ha saputo mettere in evidenza competenza, capacità di gestione del gruppo e grande attenzione alla crescita dei giovani talenti. Significativa l’esperienza maturata alla guida del Barcellona Futsal, club allenato per tre stagioni. Nell’annata 2023/24, nel campionato di Serie B, ha ottenuto risultati di assoluto rilievo valorizzando una rosa composta esclusivamente da atleti locali, dimostrando grande capacità nel lavoro tecnico e umano.

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