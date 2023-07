B Interregionale. Le messinesi nel girone H, si inizia ad ottobre - Tempostretto

Il prossimo campionato sarà strutturato in 4 conference (Nord Est, Nord Ovest, Centro e Sud). Dopo la regular season una fase ad orologio e poi i playoff o playout

Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, riunitosi il 14 luglio ha diramato l’elenco definitivo delle 96 squadre che andranno a costituire il nuovo campionato di Serie B Interregionale. Le sei squadre messinesi Basket School, Castanea, Fortitudo, Orlandina, Orsa Barcellona, Svincolati Milazzo sono state inserita nella Conference Sud, che sarà composta da due Division o semplicemente gironi. Il Girone G sarà formato da squadre pugliesi e campane, il Girone H da nove formazioni siciliane, comprese le sei messinesi, a cui si aggiungono due calabresi e una campana.

Queste le squadre che giocheranno nella Division H al pari delle peloritane: Virtus Kleb Ragusa, Grottacalda Piazza Armerina, Cus Catania Basket 2003, Pallacanestro Viola Supporter Reggio Calabria, Bim Bum Basket Rende, Pallacanestro Sala Consilina.

Calendario e formula

Il nuovo campionato di serie B Interregionale si presenta con una formula inedita, grazie alle 4 Conference (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud) ognuna composta da 24 squadre, che a loro volta sono state suddivise in due gironi (o Division) da 12 squadre ciascuno. Si giocherà una regular season con quindi 22 partite tra andata e ritorno. Si comincia l’1 ottobre 2023 con la prima giornata, si chiude il 3 marzo 2024. la stagione regolare.

La seconda fase del torneo (detta a “orologio”) vedrà la partecipazione di 24 squadre di ciascuna Conference divise in tre Poule da 8 secondo il piazzamento finale ottenuta nei singoli gironi. Ci sarà quindi un Play-In Gold cui accederanno le squadre dal 1° al 4° posto delle due Division; un Play-In Silver per le classificate dal 5° all’8° posto, e un Play-Out le classificate dal 9° al 12° posto. Ogni squadra disputerà 8 partite (gare di andata e ritorno contro le 4 squadre dell’altra Division), partendo dai punti ottenuti negli scontri diretti con le altre squadre della propria. Lo svolgimento della fase avrà inizio il 17 marzo 2024 per finire il 28 aprile 2024.

Playoff e playout

I playoff avranno inizio il 5 maggio 2024, l’ultima data utile è il 23 giungo 2024. Le prime 6 classificate del Play-In Gold e le prime 2 classificate del Play-In Silver accederanno ai playoff (al meglio delle 3 gare) con in palio finalmente la promozione in Serie B Nazionale. Per le perdenti della finale promozione ci sarà una finalina contro la perdente di un’altra conference. In totale saranno quindi 6 le promozioni in Serie B Nazionale (le quattro vincenti i tabelloni playoff, più due vincenti spareggi tra le perdenti delle finali playoff).

I playout inizieranno il 5 maggio 2024 e finiranno il 19 Maggio 2024. Le ultime 2 classificate del Play-Out retrocederanno immediatamente in Serie C Unica; la terzultima invece effettuerà uno spareggio contro la terz’ultima di una altra Conference. Le retrocessioni in Serie C Unica saranno in totale 10 (ultime 2 dei 4 tabelloni playout + 2 perdenti spareggio tra le terz’ultime dei Playout).