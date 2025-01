B Interregionale. Vittorie esterne per Basket School Messina e Milazzo

Gli scolari si aggiudicano il derby a Barcellona, prima sconfitta in stagione per la corazzata Reggio Calabria contro Piazza Armerina. Per Castanea riposo forzato

Il primo weekend del 2025 ha visto impegnate nella 17ª giornata di Serie B Interregionale le formazioni di pallacanestro messinesi, ma non tutte. Il risultato più clamoroso di questa ripresa di campionato arriva dal campo da Reggio Calabria dove la Viola cede, ed è una notizia essendo la prima sconfitta in campionato, a Piazza Armerina 68-72. Resta comunque saldamente al comando della classifica del girone/division H. La Basket School Messina torna a vincere in trasferta, conquistando il sentito derby in casa di Barcellona 4.0 per 77-57. Una vittoria di prestigio, che consolida ulteriormente il piazzamento in classifica utile per accedere al play-in gold, ottenuta con una splendida prova di squadra, in cui brillano la solidità complessiva della difesa e le prestazioni offensive di Yeyap (miglior realizzatore dell’incontro con 21 punti) e Di Dio che ne manda a referto 19.

Svincolati Milazzo domina una partita che poteva nascondere insidie in quanto una delle trasferte più lunghe a Matera. La formazione di coach Priulla mette da subito le cose in chiaro scappando via nel primo quarto e continuando ad aumentare il vantaggio fino all’intervallo. Nel finale gestione del vantaggio acquisito e partita che termina sul 73-83 con i padroni di casa che non riescono mai a rientrare in partita. Ferma invece Castanea che per la disputa del Wevza, torneo di pallavolo internazionale Under 16 femminile, ha dovuto rinviare la sfida contro Angri vice capolista che potrebbe recuperare punti a Reggio Calabria. Prima del prossimo turno del weekend i gialloviola di coach Cavalieri comunque torneranno in campo domani, mercoledì 8 gennaio, nel recupero già previsto da disputare contro Barcellona 4.0. Fu la partita giocata quasi per intero e sospesa per pioggia al PalaTracuzzi. Si spera che stavolta, ricominciando da zero, la partita possa concludersi.

Barcellona 4.0 – Basket School Messina 57-77

Quintetto consolidato per Pippo Sidoti che schiera sin dalla palla a due Di Dio, Busco, Diakhate, Tartaglia e Yeyap. Tyrtyshnik realizza il primo canestro della serata, pareggiato dalla fuga di Yeyap dopo palla recuperata a 8’10” dalla sirena. Diakhate firma il sorpasso in contropiede e il vantaggio della Basket School si allarga fino al 4-10 con i liberi di Yeyap e Di Dio e il canestro “in mischia” di Busco. È forte la difesa dei peloritani, con tante palle recuperate e Barcellona costretta a basse percentuali dal campo. Si segna poco in questa fase di gara, gli attacchi si inceppano e la Basket School Messina muove il tabellino con i liberi di Di Dio dopo quasi tre minuti senza punti (4-12 a 2’58”). Ancora il capitano firma un gran canestro dalla lunga distanza, con il punteggio del primo quarto completato dalla tripla di Scortica e dal canestro di Busco: 7-17, con le due squadre che non segneranno negli ultimi 100”.

Di Dio e il suo arresto da due per aprire il secondo quarto. Barcellona replica dalla lunetta con Bartolozzi e con la tripla di Manfrè (12-19). Risponde un indiavolato Di Dio (già a quota 11 in questo momento della gara), con Miaffo che firma uno splendido gioco da quattro punti (12-26 a 6’57”) dopo il fallo di Frizzarin. Parziale messinese che si allunga con un libero di Tartaglia, ma lo 0-8 è arginato dal canestro di Marangon. Guduric infila la bomba del 14-30 in una fase del match in cui si segna a ripetizione: gioco da tre punti di Bartolozzi da una parte e Tartaglia dall’altra e punteggio sul 17-34 dopo un libero dell’agrigentino. Anche Di Dio timbra dalla lunetta, con Barcellona che ha un sussulto d’orgoglio negli ultimi due minuti del quarto e accorcia con Lopukhov, Bartolozzi e Scortica. Si andrà all’intervallo lungo sul 25-38, con i punti messinesi segnati dalla lunetta da Mollica e Yeyap.

Liberi di Bartolozzi per aprire il terzo quarto e bomba di Mollica sul fronte opposto. Yeyap schiaccia in contropiede il nuovo +16 (27-43) e poi piazza altri cinque punti in fila per condurre il punteggio sul 33-48 a 6’25” dalla terza sirena con una spettacolare schiacciata su assist di Di Dio. Super stoppata di Busco su Scortica, con la scatenato Yeyap che firma anche un gioco da tre punti per il 34-51 (17 per lui fin qui). Vantaggio ampliato ulteriormente dai liberi di Di Dio, con Barcellona che rientra sul -13 grazie a Lopukhov, Frizzarin e Bartolozzi (40-53). Sidoti fiuta il momento e chiama timeout: la Basket School Messina ne esce con una palla recuperata da Di Dio e una bomba di Mollica (40-56). Manfrè e Busco segnano dalla lunetta, con il quarto chiuso dai canestri di Lopukhov e Di Dio per il 45-59.

Canestro di Bartolozzi per aprire l’ultimo periodo, con gli scolari che tornano a segnare dopo due minuti di gioco trascinati dall’asse Di Dio-Yeyap (48-64). Partita in cassaforte soprattutto dopo una nuova tripla di Miaffo che vale il nuovo massimo vantaggio sul +19. Bomba di Scortica e Barcellona torna a segnare dopo quasi cinque minuti senza punti all’attivo. Tre punti importanti di Tartaglia per il 52-70 e titoli di coda che possono calare con il canestro allo scadere dei 24” di Yeyap (54-72 a 2’58”). Busco e Di Dio ai liberi firmano il +21 (54-75 a 1’49”) e, negli ultimi possessi, Tyrtyshnik realizza una tripla e Miaffo inchioda il punteggio finale sul 57-77.

Matera – Svincolati Milazzo 73-83

Vittoria per la Svincolati Milazzo che in quel di Matera porta via abbastanza facilmente i due punti in palio. I ragazzi di coach Priulla mettono una seria ipoteca sulla gara del “PalaSassi” già nel primo quarto quando chiudono avanti 16-29. Aumentano ancora il vantaggio prima di arrivare all’intervallo lungo sul punteggio di 29-47. Nel terzo parziale reazione locale con le due squadre che si equivalgono (21 pari) e l’ultimo quarto inizia sul punteggio di 50-68 per i siciliani. Milazzo cede l’ultimo quarto (23-15) ma visto il vantaggio acquisito la vittoria non è mai stata a rischio.

Praticamente sempre avanti gli ospiti che hanno toccato un massimo vantaggio di +23 tra fine secondo e inizio terzo quarto. In doppia cifra e top scorer Michael Scredi con 19, seguito da vicino dai compani Lalic 18 e Rimsa 17, doppia cifra anche per Bolletta (11). Soliti numeri alti per i tiratori dall’arco mamertini che chiudono con 11 triple su 29 tentate, il 38%. Spazio in campo per tutti gli elementi del roster milazzese ad esclusione di Giuseppe Giambò.

Risultati e classifica Division H

Redel Reggio Calabria 32 punti

Angri* 26 punti

Svincolati Milazzo 24 punti

Piazza Armerina 22 punti,

Basket School Messina 20 punti

Marigliano 14 punti

Academy Catanzaro, Virtus Matera 12 punti

Rende, Castanea Basket**, Antoniana* 10 punti

Barcellona 4.0** 6 punti

*partita in meno

