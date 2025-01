B Interregionale. Derby tra Barcellona e Basket School Messina, rinvio Castanea

La prima giornata del nuovo anno non vedrà tutte le messinesi sul parquet. Svincolati Milazzo a Matera, i longanesi si presentano con i rinforzi

Dopo la pausa natalizia riprende il campionato di Serie B Interregionale di Basket. Nel girone H, dove ci sono le quattro squadre della provincia di Messina, si giocherà nel fine settimana la 17ª giornata. Sarà subito un 2025 di fuoco per Barcellona 4.0 che attende al PalAlberti la Basket School Messina in un derby che sarà sicuramente caldo. Impegno fuori casa per la Svincolati Milazzo che viaggerà alla volta di Matera, mentre prosegue il calvario del Castanea.

Gialloviola che avrebbero dovuto disputare la partita in casa contro la vice capolista del girone Angri, ma che, per la disputa del torneo Wevza al PalaTracuzzi e non potendo contare sulla disponibilità del Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria, ad inizio stagione indicato come campo di casa, sono stati costretti al rinvio. In questo modo oltre alla partita contro Barcellona da recuperare l’8 gennaio aggiungeranno un’ulteriore partita in calendario di questo mese nella data del 15 o 22 ancora da stabilire ufficialmente.

Barcellona, Cova allenatore e ingaggiato Scortica

Domenica ore 18 al PalAlberti la formazione giallorossa di Barcellona Pozzo di Gotto sfiderà la formazione giallorossa di Messina. I longanesi sono ultimi in classifica con sei punti, hanno da cambiato allenatore dopo il passo indietro di coach Biondo, al suo posto arriva Stefano Cova. Nato a Vigevano nel 1989 e trasferitosi successivamente a Voghera, coach Cova ha un passato da giocatore nel ruolo di playmaker. Con la canotta di Voghera è arrivato a un passo dalla promozione in Serie B d’Eccellenza. In seguito ha iniziato ad allenare le giovanili della Pallacanestro Stradella, per poi diventare capo allenatore della prima squadra. Nel 2019 è stato scelto come assistente allenatore dell’Omnia Pavia in Serie B, incarico che ha ricoperto fino al 2021. La stagione successiva ritorna a Voghera come capo allenatore della Serie C Silver e contestualmente allena le formazioni giovanili del Derthona Basket. Con la formazione Under 17 Eccellenza centra la prima storica qualificazione del club a una finale nazionale. Nella stagione successiva è capo allenatore del Pescara Basket in Serie B. Nella scorsa stagione viene ingaggiato da Casale Monferrato come primo assistente allenatore in Serie A2, incarico che ricopre fino al mese di marzo quando diventa capo allenatore della squadra piemontese fino al termine della stagione.

Recentemente inoltre si sono rafforzati con l’arrivo di Giacomo Scortica. Il playmaker classe 1999 proviene dalla Scuola Basket Arezzo dove ha iniziato il campionato di Serie B Interregionale collezionando 16 presenze. Ha legato il suo nome principalmente a Campli, dove ha anche esordito in Serie B Nazionale. Nella sua carriera ha vestito inoltre le casacche di Teramo e dell’Olimpia Mosciano in Serie C Silver. Dal 2020 al 2024 ha vestito la maglia della Nova Farnese Campli, aumentando negli anni sensibilmente la propria media punti arrivando nella scorsa stagione a quasi 21 punti di media in Serie C Unica.

Bs Messina, Sidoti: “Conosciamo poco di Barcellona”

Lato scolari invece l’obiettivo è restare attaccati al treno delle squadre che rincorrono “un posto al sole” per giocare i playoff nella seconda fase del torneo. Così coach Sidoti presenta la sfida: “Queste partite sono sempre belle e avvincenti, speriamo che anche quella di domenica sarà così. Noi cercheremo di fare la nostra partita giocando la nostra pallacanestro. Affronteremo una squadra di cui conosciamo ben poco avendo loro cambiato allenatore. Noi ritroviamo Janic, ha lavorato tanto in queste ultime settimane e penso che già da domenica potrà darci una mano d’aiuto, si tratta di un rientro importantissimo. Nel finale di stagione ci aspettano sei partite agguerrite e importanti per tutti, ci sarà chi lotta per i playoff e chi deve fare punti per la seconda fase per salvarsi”.

La Svincolati Milazzo riparte da Matera

Dopo la sosta vuole continuare il proprio campionato di vertice anche la Svincolati Milazzo che ha chiuso il 2024 con due sconfitte. Coach Priulla in vista della sfida di domenica dichiara: “Affrontiamo una squadra che sta attraversando un momento particolare, ha avuto il cambio dell’allenatore prima della sosta ed ha anche fatto mercato inserendo due giocatori importanti nel proprio roster. Matera tra le mura amiche gioca una pallacanestro diversa rispetto a quella fuori casa e pertanto per noi sarà un test importante. Veniamo da due sconfitte consecutive, una arrivata nei secondi finali e l’altra dopo un tempo supplementare, ed abbiamo tanta voglia di riscattarci. Andiamo in Basilicata per cercare di fare il meglio possibile”.

