Bagnara Calabra. Scoperto lavoratore senza contratto regolare, sospeso cantiere edile

Oltre al lavoratore risultato essere senza contratto regolare, sono state riscontrate numerose violazioni delle norme di sicurezza

BAGNARA CALABRA – In un cantiere edile, i carabinieri unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, hanno scoperto un lavoratore impiegato senza contratto regolare e numerose violazioni delle norme di sicurezza. La scoperta è stata fatta in seguito ad una serie di controlli mirati a contrastare il lavoro sommerso e a garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I militari hanno riscontrato che i lavoratori non avevano ricevuto la formazione obbligatoria in materia di sicurezza né erano stati sottoposti alla visita medica preventiva, come previsto dalla legge. Inoltre, è stata constatata la mancanza di adeguati dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto, così come l’assenza di un piano operativo di sicurezza, documenti indispensabili per la gestione del cantiere. Il titolare dell’impresa è stato denunciato a piede libero e sanzionato con multe per un totale di circa 7.500 euro. E’ stata così disposta la sospensione immediata delle attività lavorative fino alla messa in regola delle violazioni accertate.