Balzo in avanti di Basile nella classifica dei sindaci del Sole 24 Ore

Unico siciliano in crescita. Male Lagalla (Palermo) e bene Cassì (Ragusa) e Trantino (Catania) ma in calo. Schifani ottavo tra i presidenti

È il’unico primo cittadino siciliano che ottiene una crescita nel gradimento nella classifica dei sindaci del Sole 24 Ore. Federico Basile passa dal 45,,5 al 52%. Un bel balzo in avanti per il sindaco di Messina. Il tutto nell’ambito del Governance Poll 2024, realizzato dall’Istituto demoscopico Noto sondaggi per il Sole 24 Ore. Una tradizione ormai ventennale. E, mentre tanti sindaci sono in caduta libera, si registra questo risultato a sorpresa di Basile. Cresce solo lui. E di sette punti.

Giuseppe Cassì, sindaco di Ragusa, è quarto col 60% (meno 2,9 rispetto all’anno precedente) e il sindaco di Catania Enrico Trantino risulta al 17esimo posto ma perde 8,6 punti in percentuale.

“Lei voterebbe a favore del presidente o sindaco?”

La domanda, nel sondaggio, è: “Lei voterebbe a favore o contro l’amministratore in caso d’elezioni domani?”. E si chiedeva alle persone, inserite all’interno del campione, d’esprimere un giudizio complessivo. Si tratta di mille elettori in ogni regione e 600 in ogni Comune, differenti per età, sesso e area di residenza. Le interviste sono state fatte dal 3 maggio al 5 luglio 2024. Il margine d’errore è del 3,7 per cento. Non sono stati presi in considerazione gli eletti nel 2024.

In caduta libera i sindaci delle grandi città, con stabile solo Sala, primo cittadino di Milano, che però scende addirittura al diciannovesimo posto e non ha più il primato. Vince, invece, Michele Guerra, sindaco di Parma, con il 63 per cento di percentuale, precedendo Gaetano Manfredi (Napoli, 62%) e Michele De Pascale (Ravenna, 61%). Agli ultimi posti Giuseppe Falcomatà (Reggio Calabria), Gualtieri (Roma), Lagalla (Palermo), Tranchida (Trapani), dal 77esimo all’80esimo.

Tre sindaci su quattro vanno male e il miglior gradimento è ottenuto da un vecchio politico come Clemente Mastella (Benevento), con un aumento del 6.3%.

Regioni, bene Occhiuto

Tra i presidenti di Regione, se Renato Schifani è ottavo, con il 57 per cento, bene Roberto Occhiuto, in quarta posizione, a pari merito con il collega della Campania De Luca. I due risultano i migliori del sud per quanto riguarda la guida regionale. E in testa? Rimangono i primi tre in classifica, nel gradimento, Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, 68%), Stefano Bonaccini (Emilia Romagna, 67%) e Luca Zaia (Veneto, 66%)

Articoli correlati