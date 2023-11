Bambini messinesi scrivono a re Carlo e alla regina Camilla. E loro rispondono: "Profondamente grati" - Tempostretto

I sovrani d'Inghilterra hanno risposto alla lettera degli studenti della scuola primaria "Buon Pastore"

MESSINA – Gli studenti messinesi scrivono, il re d’Inghilterra risponde. Nel maggio scorso, in occasione dell’incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla, i bambini delle classi IV A e IV B della scuola primaria “Buon Pastore”, dell’istinto Comprensivo Mazzini di Messina, hanno scritto e inviato un messaggio augurale al neo sovrano. A raccontarlo è proprio l’insegnante di inglese dei piccoli alunni, Antonio Cirinnà: “La letterina in inglese ovviamente fu accompagnata da un bellissimo disegno, che raffigurava il re, realizzato da Sofia. Tutto ciò è stato inviato a Buckingham Palace a Londra”.

Il disegno inviato al sovrano d’Inghilterra

Pochi giorni fa la gradita sorpresa. “Abbiamo ricevuto dal Palazzo e da Sua Maestà Carlo III e dalla Regina Camilla la risposta attesa”, continua il docente. “Siamo profondamente colpiti dal vostro messaggio così gentile e premuroso dopo la nostra incoronazione – hanno scritto Carlo e Camilla – Siamo enormemente grati a tutti coloro che hanno preso parte alle celebrazioni e apprezziamo particolarmente che abbiate così generosamente dedicato del tempo a scriverci in questa occasione davvero speciale”. “Soddisfazioni – continua il maestro Cirinnà – tra i bambini, gli insegnanti, il dirigente scolastico e le famiglie per questo felice biglietto ricevuto. Ci inorgoglisce e ci sprona a continuare nella strada dell’amore alla formazione educativa dei nostri ragazzi. Bravi ragazzi, che nel frattempo oggi sono in quinta”. L’insegnante di inglese ha condiviso la propria soddisfazione anche con Antonella Terranova, referente di plesso, Eugenia Colosi, funzione strumentale inclusione, e con i maestri Marianna Catanzaro, Paola Cicconze, Laura Bosurgi, Bernardette Barresi, Francesca Barbera, Francesco La Mancusa e Rossella Ventura.