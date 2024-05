A Milazzo, Lipari e Barcellona cortei per il diritto alla sanità

A Milazzo, Barcellona e Lipari si sono riuniti in corteo cittadini, associazioni e sindaci per manifestare il diritto alla sanità

MILAZZO – Riflettori accesi sul diritto alla sanità nel messinese e, più in particolare, nei centri di Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Lipari. In questi tre comuni, lo scorso 17 maggio, i cittadini sono scesi al fianco di sindaci e associazioni per manifestare e chiedere un potenziamento degli ospedali.

Tra gli organizzatori della manifestazione anche il Coordinamento Eolie Sanità che, di concerto con i sindaci eoliani, ha denunciato le carenze della sanità nell’arcipelago chiedendo soluzioni concrete al governo regionale.

Ma i manifestanti hanno evidenziato criticità anche negli ospedali di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, chiedendo un potenziamento delle strutture e un incremento del personale sanitario al fine di rispondere alla richiesta del territorio.

L’Assemblea Permanente per la salute pubblica, dopo la manifestazione a Milazzo, ha annunciato quindi ulteriori iniziative: «Sarà necessario tornare a discutere pubblicamente sulle prossime mosse di questa importante e fondamentale battaglia, coinvolgendo tutte le componenti sociali che vorranno percorrere questo tratto di strada insieme».