Banca chiede 14mila euro, ma deve arrendersi: debito annullato a una messinese

Dopo l’opposizione al decreto ingiuntivo, l’istituto rinuncia al credito. Confconsumatori Messina: «Le banche rispettino tempi e regole per il recupero del credito»

MESSINA – Una signora messinese, associata a Confconsumatori, ha ottenuto la rinuncia da parte di un importante istituto bancario a un credito di circa 14mila euro, oltre a interessi e spese, che era stato portato da un decreto ingiuntivo. Lo rende noto Confconsumatori Messina.

Il caso

Il Tribunale civile di Roma, su ricorso della società bancaria, aveva emesso un decreto con cui si ingiungeva alla donna, in qualità di fideiussore del coniuge separato, il pagamento di circa 14mila euro più interessi e spese processuali. Il provvedimento era stato ottenuto sul presupposto che la socia messinese fosse debitrice nei confronti della banca.

Ricevuta la notifica, la signora si è rivolta a Confconsumatori Messina e, con l’assistenza dei legali dell’associazione, ha proposto opposizione al decreto, ritenuto nullo e/o illegittimo, chiedendone la revoca sulla base di una serie di eccezioni di rilievo giuridico. Alla notifica dell’atto di opposizione, l’istituto di credito ha contattato rapidamente il legale della consumatrice per valutare una soluzione transattiva.

Tra le eccezioni sollevate, la presenza di clausole vessatorie nel contratto e una rilevante decadenza dall’azione giudiziaria in cui sarebbe incorsa la banca nei confronti della donna, nella veste di fideiussore del coniuge.

Si è giunti a un accordo stragiudiziale: la banca ha rinunciato a qualsiasi credito nei confronti dell’associata, e le parti si sono impegnate a non proseguire il giudizio di opposizione davanti al Tribunale di Roma. La consumatrice ha così ottenuto l’annullamento del debito, un risultato che Confconsumatori definisce un’importante vittoria, riconducibile al comportamento scorretto della società richiedente.

“Funzione sociale di Confumatori Messina”

Sul tema interviene la presidente di Confconsumatori Messina, Carmen Agnello (nella foto): «La lettera, le telefonate insistenti o, peggio ancora, il decreto ingiuntivo, con cui una società finanziaria o bancaria intima la restituzione di somme ingenti spesso coglie alla sprovvista il consumatore, che non ha gli strumenti per valutare la correttezza e la legittimità delle richieste. In queste circostanze, preso dallo sconforto, molte volte il consumatore si piega alla volontà della banca, indebitandosi ancora di più, accettando di pagare anche somme sconsiderate (interessi e spese di recupero credito). Confconsumatori Messina ha un ruolo fondamentale nell’affiancare il consumatore e verificare che la finanziaria o la società bancaria abbiano effettivamente rispettato le norme che dettano tempi e modalità per il recupero dei crediti».

L’associazione, presente da anni sul territorio, tutela l’interesse del debitore con un’analisi approfondita non solo dell’entità e della natura del debito, ma anche della composizione del bilancio familiare e della sostenibilità del debito stesso.

«Si tratta – prosegue Agnello – di una funzione sociale che va oltre la consulenza ma che vuole essere di orientamento, dando informazione ed educazione finanziaria al consumatore per evitare un’escalation dei debiti».