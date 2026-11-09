Comunali in sciopero a Taormina, Musolino: “Giunta De Luca sorda ai diritti”

Italia Viva, con la senatrice, a sostegno della mobilitazione sindacale in piazza, al pari de Movimento Cinquestelle

TAORMINA – “Oggi siamo in piazza davanti a Palazzo dei Giurati, a Taormina, al fianco dei dipendenti comunali in sciopero e della presidente del circolo cittadino di Italia Viva Casa Riformista, Caterina Federico. In piazza per dire basta a una gestione amministrativa che calpesta i diritti e la dignità dei lavoratori. È inaccettabile che chi amministra Taormina continui a fingere di non sentire le richieste legittime di chi ogni giorno tiene in piedi la macchina comunale tra mille difficoltà, subendo scelte calate dall’alto e un clima di totale disattenzione istituzionale”. Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino, che definisce l’amministrazione De Luca “sorda ai diritti”.

Bufera sulle partecipate a Taormina, sit-in e corteo di 4 organizzazioni sindacali

Questa la nota di Uil Funzione pubblica: “Dobbiamo, purtroppo, registrare che il sindaco e l’amministrazione comunale di Taormina, nonostante il pronunciamento dell’Ispettorato del Lavoro, non hanno voluto risolvere la questione dei dipendenti attraverso la previsione di garanzie a tutela dei lavoratori che dovrebbero transitare nelle società partecipate. Lo sciopero dei dipendenti del Comune di Taormina di lunedì 9 novembre, proclamato da Uil Fp, Fp Cgil, Ugl e Csa, che prevede un sit-in e un corteo, che parte dal Municipio alle 9.30, è una sacrosanta protesta che nasce dalla necessità di difendere i diritti dei lavoratori e di richiamare l’amministrazione comunale alle proprie responsabilità. In tal senso, riteniamo essenziale garantire il mantenimento dei diritti acquisiti, le condizioni contrattuali e la stabilità occupazionale”.

“No al salto nel vuoto per i dipendenti del Comune di Taormina”

Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Livio Andronico, segretario generale Uil Funzione pubblica Messina, mettono in evidenza: “Quanto sta accadendo al Comune di Taormina è decisamente grave e preoccupante. E’, infatti, inammissibile trasferire i dipendenti comunali alle società partecipate senza aver prima previsto chiare e incontrovertibili garanzie a tutela del loro futuro lavorativo. La riorganizzazione dei servizi pubblici, ad ogni livello, non può essere il frutto di scelte arbitrarie che minano la garanzia del posto di lavoro che, senza se e senza ma, deve essere tutelato. E’ ingiusto ed inaccettabile obbligare chi presta servizio da anni presso il Comune di Taormina ad accettare un salto nel vuoto senza tutele e senza certezze sul proprio futuro. Il sindaco De Luca e l’amministrazione comunale hanno il dovere di assumersi le proprie responsabilità, soprattutto quando le decisioni riguardano toccano la carne viva e l’occupazione delle persone”.

Solidarietà ai dipendenti da parte del M5S: “Si ripete il copione di Messina”

E non è finita. Il MoVimento 5 Stelle, attraverso le coordinatrici provinciali Cristina Cannistrà e Vera Giorgianni e gli attivisti della zona jonica, “esprime piena solidarietà ai dipendenti del Comune di Taormina che scioperano per difendere i propri diritti e le proprie garanzie occupazionali. Non si tratta soltanto di una vertenza sindacale, ma di una questione che riguarda la dignità del lavoro pubblico, la trasparenza amministrativa e il futuro stesso del Comune. A Taormina assistiamo a un copione già visto a Messina, con lo stesso sindaco, Cateno De Luca: la moltiplicazione di società partecipate e organismi esterni, accompagnata dal progressivo trasferimento di funzioni, patrimonio e personale fuori dal perimetro comunale. Un modello amministrativo che, anziché semplificare la gestione dei servizi, rischia di aumentare i costi, frammentare le responsabilità e indebolire il controllo democratico del Consiglio comunale”.