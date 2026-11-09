Torre Faro, “la villetta Sanò nel degrado: servono interventi urgenti”

Dopo la giornata di pulizia, l'associazione "La Città dello Stretto" e il comitato "In riva allo Stretto" chiedono manutenzione, disinfestazione e nuovi arredi

MESSINA – Dieci grandi sacchi di spazzatura, gazebo danneggiati, insetti, erbacce e persino le carcasse di un topo e di un uccellino. È il quadro emerso a Torre Faro, nella villetta dedicata all’ex consigliere della VI Municipalità Giuseppe Sanò (“Capitan Peloro” per il suo attaccamento al territorio), durante l’iniziativa di pulizia di ieri promossa dall’associazione “La Città dello Stretto” e dal comitato “In riva allo Stretto – Messinesi per il cambiamento”. Le due realtà hanno inviato una nota al Comune di Messina, a Messinaservizi Bene Comune e, per conoscenza, alla sesta Circoscrizione, per sollecitare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La giornata, autorizzata dal Comune, aveva l’obiettivo di sostenere il progetto di democrazia partecipata “Spazio per lo sport e la cultura”, che prevede la trasformazione in campo multigioco del cortile della scuola di Torre Faro. Al centro anche la pulizia della villetta Sanò, che si trova proprio di fronte all’istituto e che era stata ristrutturata, a sua volta, grazie a un progetto di democrazia partecipata.

I volontari hanno riempito 10 sacchi grandi di rifiuti, di cui le associazioni chiedono la tempestiva rimozione.

Le criticità.

Nel corso della mattinata, si legge nella nota, si è potuto constatare che la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area «lascia a desiderare». Tra i problemi segnalati:

gazebo con elementi staccati;

un cartello stradale abbandonato nei pressi dello spazio gioco;

insetti intorno alle sedute dei gazebo;

erbacce ovunque;

piccoli rifiuti e le carcasse di un topo e di un uccellino.

Le associazioni chiedono alle autorità di attivarsi per rimuovere le criticità e, nella nota, avanzano anche una serie di interventi per rendere la villetta più vivibile:

copertura dei gazebo, rimuovendo gli attuali assi «non funzionali e soggetti a frequenti e facili danneggiamenti»; recinzione in legno dello spazio gioco «per garantire sicurezza ai bambini»; installazione di una fontanella, «come previsto nel progetto originario»; installazione di fioriere; scerbatura almeno bimensile; disinfestazione urgente, «vista la presenza infestante di insetti».

La nota, firmata dal presidente di “In riva allo Stretto” Antonino Arena e dalla presidente de “La Città dello Stretto” Mariella Valbruzzi, è corredata da alcune foto dell’iniziativa e dei problemi rilevati. Le associazioni restano ora in attesa di un riscontro da parte delle istituzioni.