Banda del flex a Messina, furto da 40mila euro a Mangialupi

Preso di mira supermercato del gruppo Bonina aperto solo 3 giorni fa

MESSINA – Indaga la Polizia sul furto avvenuto stanotte in via Gaetano Alessi a Mangialupi, dove una “banda del flex” ha preso di mira il supermercato aperto da soli 3 giorni. Il bottino è di 40 mila euro.

Dai primi accertamenti pare che ad agire siano state tre persone che hanno divelto la saracinesca poi la cassaforte col flex, mettendo il denaro contenuto all’interno di un sacco per poi fuggire con un’auto parcheggiata all’esterno. Ad essere preso di mira è stato il punto vendita Mercati Alimentari del gruppo Bonina, inaugurato soltanto 3 giorni fa.

Adesso la Squadra Mobile è a lavoro per individuare i responsabili di un colpo che presenta tanti aspetti da chiarire, dalla mancata attivazione dei sistemi di allarme alla sicumera con cui hanno agito i ladri. Qualche anno fa un altro grosso supermercato del gruppo Bonina, in provincia, è stato visitato dai ladri che hanno agito con modalità analoghe, portando via un bottino soltanto poco meno ricco.

foto d’apertura relativa ad un altro punto vendita dello stesso gruppo