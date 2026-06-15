Messina, il Mercato Sant’Orsola diventa del Comune: completato l’acquisto del terreno

Il sito, di proprietà dell’Asp, passa al patrimonio cittadino per oltre 800mila euro

Anni di trattative e discussioni ma solo ora la parola fine: l’area del Mercato Sant’Orsola è stata acquisita dal Comune di Messina. La conferma definitiva arriva dal provvedimento di liquidazione firmato oggi, che chiude il cerchio avviato nel dicembre scorso con la delibera di Giunta numero 956/2025.

Il rogito e il passaggio di proprietà

La procedura, che ha visto il coinvolgimento diretto del Dipartimento Servizi Tributari, è culminata nella firma dell’atto pubblico di compravendita. Il notaio incaricato, Silverio Magno, ha ricevuto oggi il mandato per la liquidazione delle competenze professionali e degli oneri di registro, atto che certifica la conclusione formale del trasferimento di proprietà. Il terreno, sito nel quadrilatero compreso tra le vie Canova, Celona, Placida e viale Giostra, passa dunque definitivamente dall’Asp di Messina al Comune.

Un investimento da 800mila euro

L’operazione ha comportato un investimento complessivo che, tra costo effettivo del bene e spese accessorie, supera gli 870mila euro. Nello specifico, il valore di acquisto dell’immobile è stato stabilito in 800mila euro, a cui si sono sommati gli oneri notarili e fiscali.

Ora che il terreno è entrato ufficialmente nel patrimonio pubblico, si apre la fase delle prospettive future. L’area, rimasta per lungo tempo in una condizione di attesa, è ora pienamente nella disponibilità di Palazzo Zanca, che potrà programmare interventi di riqualificazione e valorizzazione a beneficio del quartiere e della città. L’obiettivo, già anticipato in fase di delibera, è restituire una funzione pubblica a uno spazio che, per la sua posizione, costituisce uno snodo nevralgico della viabilità e della vita sociale della zona di Giostra.