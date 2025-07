Barbaro replica a De Luca: “Dichiarazioni inopportune”

Alcune precisazioni da parte dell'ex procuratore generale di Messina in merito a quanto ha affermato il leader politico stamattina in conferenza stampa

MESSINA – Abbiamo ricevuto la seguente nota firmata dall’ex procuratore generale di Messina Vincenzo Barbaro.

Gentile direttore,

anche oggi ho dovuto purtroppo constatare che sono sempre nei pensieri dell’onorevole Cateno De Luca, visto che nel corso della odierna conferenza stampa (convocata per comunicazioni sui finanziamenti al suo partito) non ha perso occasione per fare inopportune e inconferenti insinuazioni sul mio conto. In particolare, come riportato da Tempostretto, concludendo il suo intervento in una materia del tutto diversa e non pertinente a quella dei rapporti intercorsi con lo scrivente, il De Luca avrebbe inopinatamente affermato : “Perché si è dimesso il pg Vincenzo Barbaro con due anni d’anticipo e nessuno se l’è chiesto? Io me la sono posta la domanda e mi sono dato la risposta. Ma l’opportunità non è in base a come la tiri.”

Ora, appare a tutti evidente che si tratti di un’affermazione palesemente insinuante, gravemente lesiva dell’immagine altrui, posto che lascia chiaramente intendere all’ascoltatore che il mio collocamento anticipato a riposo dalla magistratura (anticipato di circa 15 mesi) sia da attribuire a qualche recondita ragione di opportunità (leggi indagini penali o di natura disciplinare ) che mi avrebbero indotto a tale decisione. In verità, però, devo anche in questo caso far presente che l’on. De Luca, riferendosi ancora una volta inopportunamente alla mia persona, ha perso l’ennesima occasione per tacere ed evitare di incorrere in cattive figure. Come è stato dimostrato nel corso di un recente processo a Reggio Calabria – e da qui la natura dolosa della grave affermazione in questione – è stata in quella sede prodotta inoppugnabile documentazione proveniente da organi istituzionali – e quindi ben nota al De Luca- da cui risulta che nessun procedimento penale o disciplinare è stato promosso nei confronti dello scrivente negli ultimi 10 anni.

Peraltro, anche in questo caso l’uomo di legge e di cultura del livello dell’on. De Luca avrebbe dovuto ricordarsi che ai sensi dell’art. 124 D.P.R. n.3/1957, richiamato dalla Circolare CSM P-20758 del 30 settembre 2010, la cessazione anticipata dal servizio è efficace solo quando all’istante sia comunicata l’accettazione delle dimissioni da parte dell’amministrazione di appartenenza, dimissioni che possono essere rifiutate per la pendenza di un procedimento disciplinare ( e a maggior ragione di un procedimento penale!).

Se proprio l’on De Luca vuole sapere perché mi sono dimesso in anticipo dalla magistratura, può’ tranquillamente chiederlo in via riservata e mi impegno sin d’ora a soddisfare la sua curiosità. Con l’occasione gli dirò pure che per le sue ultime esternazioni sarò costretto a promuovere nei suoi confronti ulteriore causa civile per risarcimento danni.