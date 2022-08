Procedura del Tribunale di Messina

La procedura n. 38/2022 Rgmp del Tribunale di Messina valuta l’assunzione di una unità lavorativa per la gestione di un’attività in Barcellona P. G., avente ad oggetto la vendita di prodotti ittici surgelati e la somministrazione di alimenti e bevande. Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’amministratore giudiziario, avv. Marco Merenda, al seguente numero: 349 8073210.