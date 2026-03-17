Karate, al PalaRescifina in seicento per lo Junior Grand Prix

Messina nel fine settimana è diventata capitale del karate giovanile siciliano e calabrese

MESSINA – Un’esplosione di energia, tecnica e passione ha animato Messina per il Junior Grand Prix 2026 Fijlkam, una manifestazione che ha riunito oltre 600 atleti provenienti da tutta Sicilia e Calabria, confermando la città dello Stretto come punto di riferimento del karate giovanile nel sud Italia.

L’evento, frutto della sinergia tra la Arl Kinetic del maestro Crisari, la Sport Center Messina del maestro Capritti e l’Olympus del maestro Paladino, con il prezioso supporto del comitato regionale Fijlkam Sicilia, ha riempito di entusiasmo le sei aree di gara dove si sono confrontati atleti U10, U12, Esordienti, Cadetti, Juniores e U21 nella spettacolare disciplina del Kumite (combattimento).

Lo Junior Grand Prix di Messina

È stata una competizione di altissimo livello tecnico, resa possibile grazie all’organizzazione impeccabile del Team Karate Messina ed alla professionalità degli arbitri Fijlkam Sicilia, coordinati dal commissario arbitri regionale, Nicola Grippaldi. Lo Junior Grand Prix si conferma così un appuntamento attesissimo per tutto il movimento, simbolo di crescita sportiva, collaborazione tra le società e spirito agonistico sano. Un evento che apre la strada al prestigioso Ranking Open League Sicilia 2026, in programma il 6 e 7 giugno 2026, che vedrà ancora protagonista la regione siciliana nel panorama nazionale del Karate con passione, disciplina e spirito di squadra.