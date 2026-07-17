 Messina. Mozione consiliare della Lega per chiedere a Mattarella la grazia per il gioielliere Roggero

Messina. Mozione consiliare della Lega per chiedere a Mattarella la grazia per il gioielliere Roggero

Redazione

Messina. Mozione consiliare della Lega per chiedere a Mattarella la grazia per il gioielliere Roggero

venerdì 17 Luglio 2026 - 12:40

Oteri e Centofanti chiedono al Consiglio di esprimere un indirizzo politico e formulare un appello

Mozione della Lega in Consiglio comunale a Messina per la concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato in Cassazione per i fatti verificatisi dopo una rapina nel suo negozio.

I consiglieri Cosimo Oteri ed Amalia Centofanti chiedono “al Consiglio di esprimere un indirizzo politico e formulare un appello istituzionale al capo dello Stato per valutare la possibilità di concedere la grazia a Mario Roggero. Riteniamo fondamentale – aggiungono – sostenere chi vive del proprio lavoro e chiedere una maggiore tutela per commercianti, artigiani ed esercenti che quotidianamente operano in contesti esposti al rischio della criminalità. La richiesta di grazia non costituisce una contestazione della sentenza definitiva né un giudizio sull’operato della magistratura, ma un invito a valutare, nell’ambito di un istituto previsto dalla Costituzione, gli aspetti umani, personali e sociali della vicenda”.

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