Barcellona celebra la giornata della memoria con “One Life”

Il film con Anthony Hopkins sarà protagonista delle celebrazioni in occasione della giornata della memoria, a Barcellona Pozzo di Gotto

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – La città del Longano celebrerà la giornata della memoria proponendo una proiezione di “One Life”. La pellicola di successo, che vede tornare sul grande schermo Anthony Hopkins, affronta il tema dell’olocausto narrando le vicende dell’operazione Kindertransport grazie alla quale vennero salvati circa 10.000 bambini ebrei. Il film sarà proiettato l’1 febbraio alle 19.30 presso il Cinema Nuovo Corallo.

Si tratta, spiega l’assessore alla cultura Angelita Pino, di una delle iniziative facenti parte del progetto “Cineforum d’autore” che tornerà nei prossimi mesi con il coinvolgimento delle associazioni locali.

«L’incontro dell’1 febbraio è il primo di una serie di appuntamenti mensili che coinvolgeranno di volta in volta diverse associazioni almeno fino a maggio – ha spiegato l’assessore Pino – Con il progetto Cineforum d’autore ogni mese sarà affrontata una tematica diversa con l’obiettivo di promuovere eventi culturali e al contempo sostenere un’attività storica quale il cinema Nuovo Corallo in un momento in cui, soprattutto dopo il covid è importante ritrovare le occasioni per fare comunità».