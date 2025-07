Barcellona, fiaccole e lacrime nel ricordo di Simone e Mattia

Silenzio, commozione, lunghi applausi e il ricordo commosso dei due amici per sempre, vittime dell'incidente mortale in via Kennedy

Barcellona – C’era tutta Barcellona e tanti giovani del comprensorio alla fiaccolata in memoria di Simone Marzullo e Mattia Caruso che ieri sera ha illuminato il tragitto tra il Duomo e l’istituto comprensivo d’Alcontres sui cui muri si sono schiantanti i 17enni e dove da quel giorno fiori, biglietti, regali, foto e striscioni accolgono il continuo via vai di ragazzi.

Silenzio e lacrime

In silenzio, il corteo si è mosso dalla chiesa centrale della cittadina del Longano per approdare alla scuola dove i due giovani amici sono stati ricordati ancora una volta da padre Santino Colosi, che li ha visti crescere. Gli adolescenti indossano l’immancabile t-shirt bianca con la foto dei ragazzi e si abbracciano in un silenzio interrotto soltanto da lacrime, ricordi, sussulti di rabbia per una tragedia ingiusta. I giovani lavorano a tante iniziative per ricordare i loro amici scomparsi e altrettanto fanno le istituzioni scolastiche e cittadine. “All’inizio del prossimo anno scolastico dedicheremo un momento specifico a quel che è loro accaduto”, annuncia Angelina Benvegna, dirigente dell’istituto superiore Copernico, frequentato da Simone.

Simone e Mattia insieme anche nell’ultimo viaggio

Intanto oggi sarà effettuata l’autopsia sul corpo dei due diciassettenni, poi la loro salma sarà restituita alle famiglie per i funerali che si terranno forse domenica. Quasi certamente Simone e Mattia, i due amici per sempre, saranno salutati insieme. L’esame medico legale è un passaggio fondamentale dell’inchiesta che chiarirà dinamica e responsabilità dell’incidente mortale. Indagato il 18enne alla guida della Punto che, nei pressi dell’incrocio tra via Kennedy e via San Vito, ha impattato con lo scooter Scarabeo con in sella i diciassettenni. A bordo dell’auto altri 4 giovani, medicati e dimessi con solo qualche graffio.