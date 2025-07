Simone e Mattia vivono. Stasera la fiaccolata. Le foto del “muro del pianto”

Tra fiori e scritte, gli oggetti che raccontano la vita di due giovani cresciuti insieme. Gli omaggi dei ragazzi di Barcellona in processione continua

Due palle dell’amato biliardo con i loro nomi in inchiostro nero, due bottiglie di birra, due lattine di Coca cola, pupazzetti, braccialetti di corda e legno. Sono frammenti di una giovane vita quelli che fanno capolino tra le centinaia di fiori, messaggi e lettere d’addio che adornano il muro di cinta dell’istituto comprensivo d’Alcontres a Barcellona, nell’esatto punto dove le due giovani vite di Simone Marzullo e Mattia Caruso sono state spezzate per sempre.

I frame di una vita

Tra i girasoli, le rose rosse, i cuori di rose blu e i tanti fiori di campo candidi, le frasi degli amici e dei compagni, le scritte sugli striscioni, sul muro e sul marciapiede luogo dello schianto tragico, sotto la foto di loro due insieme, mostrano come un film i frame della vita insieme di due ragazzini, conosciutisi da bambini e che stavano crescendo insieme, condividendo la passione per il biliardo appunto, le uscite con gli amici a bere qualche birra e due lattine. Come quella tragica sera: Simone e Mattia erano di ritorno da una serata nel quartiere Sant’Andrea dove c’era una festa. L’immagine più esemplificativa sono però forse i pupazzi di Mario e Luigi, i due personaggi del video gioco Super Mario Bros che appassionava entrambi. Fratelli, Mario e Luigi, come fratelli erano di fatto Simone e Mattia, ora per sempre insieme in un’altra vita, lungo altre strade.

Una fiaccolata per ricordarli

Così adorno, il muro del d’Alcontres si è trasformato in un autentico “muro del pianto” dove è l’intera gioventù di Barcellona che, giorno e notte, si muove in pellegrinaggio a ricordare i due amici scomparsi e ancora di più si stringe per farsi coraggio. Sono le esistenze di tutti loro infatti ad essere state sconvolte in maniera tanto tragica e violenta. Tutte le notti i ragazzi si sono ritrovati in via Kennedy per piangere, sostenersi, uniti in canti, musica e rombo di motorini. Ed è qui che stasera culminerà la fiaccolata promossa dalle scuole e dalla parrocchia in memoria delle due giovani vittime. Tra i ragazzi sono tante le proposte che si rincorrono in queste ore.