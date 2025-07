Barcellona, il giorno dei funerali di Mattia Caruso e Simone Marzullo

Si prevede oggi grande partecipazione per l'ultimo saluto alle giovanissime vittime dell'incidente in via Kennedy

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Oggi l’ultimo saluto a Mattia Caruso e Simone Marzullo. I due diciassettenni morti in un incidente nella notte del 15 luglio tra via Kennedy e via San Vito a Barcellona Pozzo di Gotto. Ieri pomeriggio il passaggio delle bare nelle case delle rispettive famiglie e oggi, alle 17.30, i funerali dei due amici saranno celebrati da padre Santino Colosi al Duomo di Santa Maria Assunta. Dopo la fiaccolata e i tanti momenti di commozione, si prevede una grande partecipazione a Barcellona.

C’era infatti una folla enorme, con tanti giovani del comprensorio, alla fiaccolata in memoria di Simone Marzullo e Mattia Caruso che il 17 sera ha illuminato il tragitto tra il Duomo e l’istituto comprensivo d’Alcontres sui cui muri si sono schiantati i 17enni. E dove da quel giorno fiori, biglietti, regali, foto e striscioni accolgono il continuo via vai di ragazzi. Si prevede pure, per i funerali, una forte presenza della comunità di Milazzo, dato che Mattia Caruso da tempo abitava lì e studiava al “Majorana”.

Nel frattempo, continuano le indagini. Al vaglio il comportamento del conducente della Fiat Grande Punto, con altre quattro persone a bordo che, intorno alle due e trenta della mattina di martedì 15, ha impattato lo scooter Scarabeo con i due giovani a bordo, per poi schiantarsi sul marciapiede laterale alla via Kennedy. Il tutto dopo aver travolto una Dacia parcheggiata e un albero, sradicato. Ma oggi è il giorno del dolore per l’ultimo saluto, insieme, ai due giovanissimi.

Articoli correlati