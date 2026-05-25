 Barcellona spaccata, vince il voto disgiunto nella lunga notte elettorale tra contestazioni e riconteggi

Barcellona spaccata, vince il voto disgiunto nella lunga notte elettorale tra contestazioni e riconteggi

Alessandra Serio

Barcellona spaccata, vince il voto disgiunto nella lunga notte elettorale tra contestazioni e riconteggi

martedì 26 Maggio 2026 - 00:44

A 27 maggio scoccato guida la Scolaro per un centinaio di voti ma la vittoria al primo turno non è ufficiale. Le liste del centrodestra fanno il pienone

E’ stato un testa a testa fino all’ultimo voto quello a Barcellona Pozzo di Gotto tra i due candidati a sindaco Melangela Scolaro di Sud Chiama Nord e Nicola Barbera sostenuto dal centro destra. Le operazioni di scrutinio hanno delineato da subito un continuo rincorrersi e superarsi di pochi voti tra i due, che ad un certo punto sono stati praticamente pari, poco sopra il 40% entrambi. In serata Melangela Scolaro ha superato Nicola Barbera stabilmente e si è portata avanti di decine di voti fino alla fine. David Bongiovanni, sostenuto da Pd, M5S e Città aperta, si è fermato poco sotto il 20%. A poco meno di un migliaio di schede ancora da scrutinare, Bongiovanni ha recuperato e la Scolaro ha perso la certezza piena del 40%, che pare comunque profilarsi assegnandole la vittoria al primo turno, senza necessità di attendere il ballottaggio.

Riconteggio in nottata

Il clima si è fatto rovente in fretta: moltissime le contestazioni nei seggi alle decisioni di assegnazione delle preferenze da parte dei presidenti, che hanno allungato i tempi di chiusura delle urne in molte sezioni, richiesto un ricontrollo che è cominciato a notte fonda al Comune, e sembra profilare ricorsi a urne chiuse che allungheranno i tempi. L’incertezza domina ancora, quindi, a Barcellona, dove l’unico dato certo è l’elettorato spaccato.

Barcellona lacerata

Se la candidata di Cateno De Luca ha preso la maggioranza pur risicata dei voti – il dato alla fine dello scrutinio parla di uno scarto di 150 voti su Barbera – in consiglio comunale sembra profilarsi la maggioranza per le liste che hanno appoggiato Nicola Barbera. “C’è un solo dato certo – ha commentato Barbera – Barcellona è lacerata, l’elettorato non è stato convinto da nessuno dei progetti presentati dai candidati sindaco e chiunque sarà il sindaco dovrà prendere atto di questo strappo e ricucirlo, intervenendo a livello civico”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
30 secondi possono salvarti la vita: lo screening per il tumore del polmone VIDEO
Messina, centrosinistra in crisi. Antonella Russo: “Un dato strutturale di sconfitta” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED