Messina, centrosinistra in crisi. Antonella Russo: “Un dato strutturale di sconfitta” VIDEO

La candidata del Pd analizza il voto amministrativo. "Il civismo esasperato e il voto disgiunto penalizzano i partiti tradizionali, ma sul risultato servirà una riflessione profonda"

VIDEO DI SILVIA DE DOMENICO

Nel quartier generale della coalizione di centrosinistra, la candidata sindaca del Partito Democratico, Antonella Russo, analizza l’andamento del voto focalizzando l’attenzione sul crollo della coalizione di centrosinistra e sulle complesse dinamiche indotte dal voto disgiunto sul territorio comunale.

“C’è un dato che balza agli occhi ed è un dato strutturale – ha detto – ovvero la netta sconfitta del centrodestra rispetto alle aspettative e rispetto ai numeri che venivano dati alla vigilia. Questo è un elemento politico sul quale occorrerà fare una riflessione profonda nei primi giorni. Per quanto riguarda il dato di Basile, è evidente che c’è un trascinamento forte, ma dobbiamo ancora capire come si strutturerà il voto delle liste e se questa tendenza verrà confermata con il consolidamento dei dati reali delle sezioni”.

La riflessione dell’esponente del Partito Democratico si sposta poi sul ruolo svolto dalle formazioni civiche in questa tornata elettorale e sulle ripercussioni che i meccanismi di voto hanno prodotto sulla stabilità dei partiti tradizionali, specialmente all’interno di un quadro politico fortemente frammentato. “Noi abbiamo fatto una campagna elettorale di proposta, basata sui temi e sulla trasparenza. È chiaro che quando c’è una frammentazione così forte e un civismo esasperato, i partiti tradizionali rischiano di pagare un prezzo in termini di visibilità immediata. Il voto disgiunto in questo senso è un’arma a doppio taglio, perché se da un lato permette all’elettore una scelta più fluida, dall’altro non aiuta la stabilità delle coalizioni e la chiarezza del quadro politico generale. Vedremo nelle prossime ore quale sarà la reale tenuta del nostro simbolo e della nostra proposta sul territorio” – ha concluso.