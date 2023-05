Barcellona, Verzera s'insedia a capo della Procura - Tempostretto

Il magistrato messinese da oggi alla guida della Procura del Longano. In tantissimi alla cerimonia di insediamento

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Aula d’udienza gremita a palazzo di giustizia a Barcellona per la cerimonia di insediamento di Giuseppe Verzera alla poltrona di procuratore capo. Cinquantotto anni, dopo 8 anni a capo della Procura di Caltagirone, Verzera torna nel messinese.

Prima di ricoprire il ruolo di vertice è stato sostituto ed aggiunto, alla procura ordinaria e alla investigativa Antimafia, tra Messina e la Calabria. Proprio in Dda a Messina ha condotto le prime e principali indagini antimafia sui clan del Longano e di Mazzarrà Sant’Andrea, gestendo i primi storici collaboratori e firmando importanti retate. Conosce quindi già molto bene il delicato comprensorio che andrà a “gestire”.

“Il mio metodo di lavoro sarà quello di sempre – ha detto un emozionato Verzera alla platea affollata, alla presenza anche della figlia Valentina (nella foto a lato in rosa) – avvocati, forze dell’ordine personale amministrativo, i miei sostituti e tutte le rappresentanze del distretto troveranno sempre la mia porta aperta, il mio telefono acceso h24”.

“Grazie di essere sceso in questa trincea – gli ha detto il presidente del Tribunale Giovanni De Marco – per un magistrato di grande esperienza come te, questo è il posto giusto” (a lato, Verzera e Crescenti, sotto don De Marco)

Verzera raccoglie il testimone di Emanuele Crescenti, da un anno alla guida della procura di Palmi dopo 7 anni alla guida della Procura del Longano: “A fronte di un circondario difficile e un organico sottostimato, troverai un ufficio di persone preparate professionalmente, rispettose e animate di un invidiabile spirito di gruppo”.

In tanti a Barcellona stamani per rendergli omaggio, dai vertici delle Forze dell’Ordine ai colleghi delle procure limitrofe ma qualcuno è arrivato anche da più lontano. Ad accoglierlo, oltre al presidente De Marco ed al presidente di sezione Orifici, il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò che oltre alla grande professionalità ha sottolineato anche il “…grande tratto umano che ha sempre contraddistinto il suo operato”, la presidente dell’Ordine degli avvocati di Barcellona Mara Correnti e l’avvocato Alessandro Oliva per la Camera Penale.

(Verzera con i sostituti Gorgone, Scali, Esposito e Bray)