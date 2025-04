Baseball per ciechi, esordio casalingo da incorniciare per la Ssd UniMe

Gli universitari scendono finalmente in campo in serie A e al "Primo Nebiolo" battono 17-5 i Blind Fighters

MESSINA – Prima uscita stagionale casalinga da incorniciare per la Ssd UniMe che, in campo sabato scorso per la seconda giornata del campionato di Serie A di Baseball per Ciechi, si aggiudica il match contro i Blind Fighters con il finale di 17-5 regalandosi la prima storica vittoria nella massima Serie. Lo Stadio di Baseball Primo Nebiolo è stato il teatro di una bellissima giornata primaverile, durante la quale gli atleti grigio-azzurri hanno regalato la prima gioia stagionale ai propri tifosi, rendendosi protagonisti di un bellissimo match giocato con determinazione, con grande convinzione in fase offensiva e tanta attenzione nel difendere gli attacchi avversari.

Nel primo “doppio morso”, nonostante i due punti segnati dagli ospiti, gli universitari non si lasciano intimidire e rispondono con un prezioso allungo, piazzando ben 5 punti che indirizzano il match nella giusta direzione. Nel secondo “doppio morso” i messinesi sono abili a contenere il ritorno della squadra ospiti, che riesce ad andare a piazzare solo tre punti, per poi dilagare ulteriormente e chiudere l’incontro con un ampio vantaggio. La partita si è conclusa al settimo inning, lasciando entusiasti i tanti tifosi accorsi, che hanno contribuito a rendere questa giornata ancora più speciale.

Da segnalare la prestazione di grandissimo livello da parte di Michelangelo Agnello che, dopo un inizio un po’ emozionato, ha colpito due home run, uno da 3 punti e l’altro da un1, contribuendo in modo significativo al successo della squadra. Anche per Soufiane Agoubi prova di spessore, aggiungendo ulteriore forza all’attacco della SSD UniMe. Una prima storica vittoria che, adesso, consegna tanto entusiasmo alla truppa universitaria e la proietta verso i prossimi appuntamenti con rinnovata ambizione.