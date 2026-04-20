Basile: “70 mln di euro e 45 interventi nella V municipalità”

Continua il tour elettorale dell'ex sindaco di Messina, ora ricandidato. "Dal parco Aldo Moro a Villa Sabin e la spiaggia del Ringo vi spiego cosa abbiamo fatto"

MESSINA – “Adesso tocca alla V municipalità. Assieme alla candidata alla presidenza Beatrice Belfiore abbiamo spiegato come dal 2018 a oggi abbiamo riportato normalità e visione grazie a 70 milioni di euro investiti con 45 interventi. 45 interventi realizzati o in corso di realizzazione e oltre 70 milioni di euro di fondi intercettati. Siamo partiti dalle scuole dove per dare spazi e sicurezza ai nostri figli abbiamo investito 1,25 milioni di euro per l’asilo di via Brasile, 750 mila euro per l’asilo di San Licandro, 5,35 milioni di euro per la scuola Beata Eustochia e 3,3 milioni di euro per la riconversione della Foscolo in centro sociale polivalente”. Dopo la I municipalità, continua il tour elettorale nei villaggi dell’ex sindaco, ora ricandidato, Federico Basile. Così ieri è intervenuto Villa Lina, nella Piazza Alpi.

“Dal parco Aldo Moro a Villa Sabin e la spiaggia del Ringo”

Ha sottolineato nell’incontro di ieri sera: “Abbiamo restituito gli impianti sportivi alla comunità: dal Campo Bonanno, dove i lavori sono in corso, alla Piscina Cappuccini, finalmente rimessa a norma. Abbiamo rigenerato parchi e piazze disseminate su tutto il territorio: Parco Aldo Moro, Villa Sabin, Piazza Matteotti. Abbiamo restituito ai cittadini la spiaggia del Ringo. Una sfida portata a termine con scarichi fognari leciti, liberando la spiaggia dal degrado. Abbiamo investito in mobilità, sicurezza e illuminazione pubblica. Con la vostra fiducia possiamo continuare questo percorso e dare ancora più forza alle nostre Municipalità, dove rafforzeremo il concetto di un decentramento che renda autonoma e ancor più incisiva l’attività di presidenti e consiglieri.

Per Basile, “oggi nelle municipalità possiamo parlare di una normalità gestionale che il nuovo modello di decentramento ha garantito, assicurando maggiore autonomia ai quartieri anche dal punto di vista finanziario e consentendo ai presidenti di programmare e realizzare interventi mirati sul territorio. Un percorso che vogliamo approfondire per rendere ancora più incisiva l’attività dei consigli. I risultati di questa attività si vedono nelle infrastrutture e negli interventi realizzati. Una parte significativa dei finanziamenti ha riguardato l’edilizia scolastica, con interventi orientati alla sicurezza, alla creazione di nuovi asili e alla riqualificazione degli spazi educativi: l’asilo di via Brasile diventerà una struttura adatta a ospitare 18 bambini; l’asilo di San Licandro è stato rigenerato per 48 bimbi”.

Interventi a cui “si associa anche la riapertura e la riqualificazione di impianti sportivi e nuovi spazi per la comunità, che rappresentano una risposta concreta a situazioni storiche di carenza infrastrutturale. “Il Campo Bonanno sarà un’area di riferimento per il villaggio Annunziata, con spogliatoi, tribune e la capacità di ospitare campionati sportivi; la Piscina Cappuccini, con un investimento che l’ha già salvata dal degrado, adesso guarda al futuro con una copertura dell’impianto e aree rinnovate; il progetto ‘Sport Illumina’, con 800 mila euro, consentirà la realizzazione di un playground sportivo all’Annunziata”, ha aggiunto Basile.

“Il Parco Aldo Moro è uno dei luoghi simbolo della città”

Una rigenerazione urbana che non ha trascurato aree aperte e accessibili. “Il Parco Aldo Moro è uno dei luoghi simbolo della città: 14.000 mq di area verde restituiti alla fruizione dei cittadini; Villa Sabin, già adatta a bambini, atelti e animali, sta diventando progressivamente un’area accessibile anche per lo sport; la Piazza Matteotti ha creato una nuova centralità urbana per famiglie e bambini ed è oggi un luogo consolidato di aggregazione e socialità”, ha spiegato ancora il candidato sindaco.

“Gli interventi a Giostra e il miglioramento dei servizi”

Anche la costa ricadente nella municipalità ha segnato il traguardo della riapertura della spiaggia del Ringo, “conseguito dopo anni di interventi contro il degrado, problemi legati a scarichi non a norma e successivi interventi strutturali che l’hanno resa balneabile e accessibile a tutti come spiaggia urbana attrezzata”, ha proseguito Basile. “Un focus è stato concentrato sul villaggio di Giostra, dove “il programma di rinnovamento dell’illuminazione, il progetto di potenziamento della videosorveglianza, la presenza di centri sociali come ‘Il Mandorlo’ e le opere di democrazia partecipata, come i murales del viale principale, contribuiscono a rafforzare decoro, sicurezza e legalità, rendendo l’inclusione una pratica concreta e non solo un principio astratto”, è stato evidenziato.

Spazio anche “alla normalità raggiunta nei servizi come un trasporto pubblico locale efficiente, dotato anche di una linea notturna attiva fino alle 5 del mattino, o nella raccolta differenziata già oltre il 60%, fino alla presenza di aree di parcheggio vicine a stazione e imbarchi, è pronta a diventare sempre più centrale nel panorama nazionale. Questa visione, oggi deve diventare strategica, e può esserlo soltanto grazie a una continuità amministrativa che prosegua servendosi della preziosa attività delle presidenze e dei consiglieri delle municipalità, la cui priorità sarà ancora quella di lavorare al fianco dell’amministrazione come piccoli comuni nel comune”, ha concluso Federico Basile.

L’ultimo appuntamento del tour dei quartieri per presentare l’attività realizzata da Federico Basile sarà giovedì 23 nella seconda municipalità a Contesse in Piazza Lax.

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