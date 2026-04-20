Russo: “Dignità per tutti i quartieri di Messina con il decentramento”

Intervento della candidata del centrosinistra a Briga Marina per la I Circoscrizione. "Nonostante l'arrivo d'ingenti fondi chi ha visto questi benefici?"

MESSINA – “Dignità uguale per tutti i quartieri della città di Messina. Negli ultimi otto anni, nonostante l’ingente arrivo di fondi europei (l’amministrazione dimissionaria cita circa 1 miliardo e 300 milioni di euro) non si è attuato il decentramento. Qualcuno tutti questi soldi li ha visti e ne ha percepito benefici? Bisogna dare reale potere, anche economico alle Circoscrizioni così da poter rispondere direttamente alle necessità dei territori”. Così la candidata del centrosinistra Antonella Russo ieri a Briga Marina per la I Circoscrizione insieme al candidato alla presidenza Giovanni Bonfiglio e al capogruppo all’Ars del Movimento Cinquestelle Antonio De Luca.

“Tutti i cittadini di Messina devono avere uguali diritti, la I Circoscrizione è la porta d’ingresso sud della città”

Ha continuato Russo: “Non devono esistere cittadini con meno diritti solo perché abitano lontani dal centro di Messina. La prima circoscrizione di Messina è la porta d’ingresso sud della città. Con i suoi 22 villaggi, molti dei quali collinari, questa zona custodisce l’identità rurale e marinara di Messina, ma soffre storicamente di un isolamento che ne soffoca le potenzialità. I cittadini ci chiedono a gran voce: superamento dell’isolamento; decentramento amministrativo; investimenti e progetti per la valorizzazione turistico-ambientale; un piano di riqualificazione urbana e la gestione degli immobili pubblici come la ex scuola Briga Superiore. Insieme al candidato presidente Giovanni Bonfiglio ci riusciremo”.

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