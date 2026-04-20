Il film su Giulio Regeni all’università di Messina 10 anni dopo l’omicidio

Martedì 21 aprile proiezione speciale e incontro dedicato alla libertà di studio e di ricerca. Spatari: "Abbiamo il dovere di mantenerne viva la memoria"

MESSINA – Sono trascorsi dieci anni dall’omicidio in Egitto del giovane ricercatore Giulio Regeni. E martedì 21 aprile, alle 16.30, presso l’Aula Magna dell’università di Messina, si terrà una proiezione speciale del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni, accompagnata da un dibattito dedicato ai temi della libertà di studio e di ricerca. L’evento è organizzato dall’Ateneo messinese nell’ambito dell’iniziativa “Le Università per Giulio Regeni”, promossa dalla senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo, a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore: 76 università e 15mila persone coinvolte per due mesi di incontri e proiezioni sulla libertà di ricerca.

L’iniziativa, presentata il 31 marzo in Senato dalla senatrice Cattaneo, dai genitori di Giulio Regeni, dall’avvocata Alessandra Ballerini, dal regista del documentario Simone Manetti e dagli autori Emanuele Cava e Matteo Billi, consiste in un ciclo di eventi che si terranno fra aprile e maggio 2026 coinvolgendo studenti, ricercatori, personale accademico e cittadini.

Spatari: “Giulio era un universitario come noi e abbiamo il dovere di alimentarne la memoria”

Nel corso dell’incontro del 21 aprile, dopo i saluti istituzionali della rettrice Giovanna Spatari, il professore Lorenzo Casini interverrà sul tema “L’importanza della ricerca sul campo”. Prenderà, poi, la parola la prof.ssa Daniela Melfa che parlerà di “Libertà accademica fuori e dentro l’Europa”. La prof.ssa Teresa Pollicino relazionerà, invece, sul tema “La libertà accademica nella ricerca scientifica: autonomia del sapere e nuove minacce”.

“Quest’anno ricorre il decennale dell’assassinio di Giulio Regeni, un giovane ricercatore che aveva una vita da vivere e da dedicare ai suoi ideali. Il nostro Ateneo – sottolinea la rettrice Giovanna Spatari – ha aderito immediatamente e con convinzione a questa iniziativa in suo ricordo e si unisce, ancora una volta, alla famiglia e al coro di coloro che continuano a chiedere la verità su ciò che è realmente accaduto. Giulio era uno di noi e come universitari abbiamo il dovere di mantenerne viva la memoria affinché i riflettori restino accesi”.

I genitori di Giulio Regeni: “Onorati e grati per quest’iniziativa”

“La storia di Giulio Regeni, grazie al coraggio e alla forza della sua famiglia – ricorda la senatrice Cattaneo – non si è conclusa con il ritrovamento al Cairo del suo corpo senza vita, dieci anni fa. Al contrario, Giulio continua a vivere e a ‘fare cose’ attraverso un movimento di persone che si riconosce nel valore fondamentale della libertà. Lo stesso che Giulio ha difeso da studioso”.

“Siamo onorati e grati per questa iniziativa – hanno dichiarato i genitori di Giulio, Paola Deffendi e Claudio Regeni – che coinvolge numerose università, con professori, studenti e dottorandi che, ricordiamo, vanno sempre protetti. Dal documentario traspare sia la figura di Giulio ricercatore integerrimo ed appassionato che la violazione dei diritti che si sono compiuti su di lui.”

L’iniziativa “Le Università per Giulio Regeni” è sostenuta dalla Fondazione Elena Cattaneo Ets, in collaborazione con Fandango e Ganesh Produzioni. Di recente il mancato finanziamento al film con fondi pubblici è diventato un caso politico.