Basile: “A Roma incontro decisivo con Rfi per il futuro di Messina”

Il sindaco aggiorna sulla due giorni in trasferta: dall'I-hub nell'area ex ferrovia all'interramento dei binari. "Il mare deve tornare centrale a Messina"

“Due giorni a Roma per affrontare questioni decisive per il futuro di Messina. Una riguarda risultati concreti che vedremo nei prossimi mesi, l’altra la visione di città che vogliamo costruire per i prossimi decenni. Questa mattina, nel corso dell’incontro con Rfi e Fs Sistemi Urbani, è stata confermata la disponibilità a cedere al Comune di Messina l’area dell’ex ferrovia di via Santa Cecilia (nella foto, n.d.r.). Un passaggio fondamentale che ci consentirà di avviare entro un mese il concorso di progettazione per la realizzazione dell’I-hub tecnologico, un’infrastruttura strategica per l’innovazione e lo sviluppo della città”. Così il sindaco Federico Basile riferisce sulla sua due giorni romana.

Finanziato nell’ambito del programma Pn Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, l’I-hub tecnologico prevede un investimento di 22 milioni 942mila 629 euro (oltre a circa 2,5 milioni di fondi di flessibilità). Il progetto presenta edifici per il lavoro condiviso: spazi flessibili per professionisti e nuove aziende; Centro di ricerca e Centro direzionale: poli dedicati all’innovazione e alla gestione amministrativa; Parco urbano: un’area verde integrata che garantirà la vivibilità del comparto, rispondendo agli obiettivi di rigenerazione urbana, e contrasto ai cambiamenti climatici previsti dai regolamenti europei.

“Chiederò al ministero una cabina di regia dedicata all’interramento dei binari e alla trasformazione dell’intera area”

Ma torniamo alla trasferta romana di Basile: “Nella stessa sede ho ribadito con forza la necessità di avviare la progettazione dell’interramento dei binari nel tratto compreso tra via Santa Cecilia e Gazzi. Dopo il parere di non assoggettabilità a Vas (Valutazione ambientale strategica), espresso dalla Regione sul Piano innovativo di ambito urbano (Piau), esistono finalmente le condizioni per avviare un percorso concreto di rigenerazione urbana. Ma non possiamo limitarci a riqualificare singole aree. Dobbiamo avere l’ambizione di eliminare quelle barriere infrastrutturali che frenano lo sviluppo e impediscono alla città di esprimere pienamente le proprie potenzialità. Per questo, al mio rientro, invierò una nota al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a Rfi e a Italferr per chiedere l’istituzione di una cabina di regia dedicata all’interramento dei binari e alla complessiva trasformazione dell’intera area”.

“Il mare deve tornare centrale a Messina”

“Le città crescono quando hanno una visione e la capacità di tradurla in progetti concreti. La nostra è una Messina moderna, innovativa e finalmente riconciliata con il proprio waterfront, dove il mare torni a essere parte integrante della vita della città”, conclude il sindaco di Messina.