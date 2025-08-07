Basile e il ponte: “Non ho cambiato idea, difendo sempre Messina”

Il sindaco ha ieri salutato il ministro Salvini, ha incassato gli elogi di Germanà e precisa: "Con le opere preliminari, punto a tutelare il mio territorio"

MESSINA – “Dopo il sì del Cipess al progetto definitivo del ponte, mi attendo che da settembre ci si sieda assieme a un tavolo per le opere preliminari”. Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha ieri salutato velocemente il vicepresidente e ministro Salvini, oltre ad avere inviato una nota apprezzata dal senatore e segretario regionale della Lega Nino Germanà.

Aggiunge il primo cittadino: “Lo abbiamo sempre detto. Si tratta di un’opera mondiale e il mio lavoro da sindaco è quello di assicurarmi che sia rispettato il territorio. Non solo il rispetto delle regole. Abbiamo fatto un elenco di 430 milioni di opere preliminari. Prima dei pilastri del ponte, ci aspettiamo viabilità alternative, strade, acqua e una serie di opere che devono preparare la città alla costruzione”.

Ma il fronte no ponte accusa il sindaco di aver cambiato posizione. E lo stesso Germanà parla di una modifica d’atteggiamento rispetto alla grande opera: “Prendiamo atto che anche dal sindaco di Messina arrivano parole favorevoli e responsabili rispetto alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. E di questo siamo contenti perché consci che la città sarà pienamente coinvolta nelle scelte e ci sarà il massimo ascolto delle esigenze e delle istanze che arrivassero dal tessuto della comunità locale”.

“Non ho cambiato idee sul ponte”

Ma Basile respinge la critica di chi pensa che si sia allineato al centrodestra a causa della svolta di Cateno De Luca. “Il ponte era nel nostro programma elettorale. Senza alcun legame con la compagine politica e le logiche di schieramenti, sono intervenuto di fronte a una forte accelerazione senza un dialogo con il territorio. Quello metteva a rischio il percorso. Io chiedevo attenzione e dialogo per gestire al meglio un’opera che forse durerà dieci anni, stravolgendo non solo la viabilità ma la cultura di chi vive la città. Allora, questo ho facciamo prima le opere per consentire a Messina di assorbire, con minor disagio possibile, un’opera che ha un valore infrastrutturale importante”.

