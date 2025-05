Basile e il ponte: “Le opere compensative? La partita decisiva per Messina”

il sindaco dopo l'incontro in Prefettura con Salvini: "La città deve farsi trovare pronta. Ha problemi atavici e questa è un'occasiione importante"

MESSINA – Il ponte e la “partita decisiva” delle opere compensative a Messina. Il sindaco Federico Basile ha appena incontrato in Prefettura il ministro e vicepresidente del Consiglio Salvini e sa bene quanto gli occhi siano puntati pure su di lui. Questo il suo primo commento: “Dai servizi per le persone che allogeranno qua a tutte le altre esigenze, tema affrontato nel secondo tavolo di oggi, la città deve farsi trovare pronta. E ogni suo componente in base alle proprie prerogative. Non solo la politica deve farsi trovare pronta. Noi abbiamo già attivato un anno fa un tavolo permanente con gli ordini professionali. E sta continando a lavorare”.

“Messina ha problemi atavici e questa è un’occasiione importante”

Riconosce Basile: “L’accelerazione, che dovrebbe avvenire dopo il sì del Cipess, ci mette davanti alla consapevolezza che se a settembre inizieranno le opere preliminari e le verifiche, le indagini geologiche e archeologiche, significa che già da luglio la città ne dovrà essere consapevole. E alzare l’asticella del controllo e della consapevolezza. Prima di tutto ci vogliono le opere che possano accogliere l’opera ponte: viabilità alternative, la continuazione della Panoramica, le risorse idriche. Messina ha problemi atavici e questa è un’occasione importante. Le partite sono tante. Noi ci siamo. Ma non siamo soli. A questo tavolo c’erano associazioni capaci di essere propositive. Fondamentale è la gestione dei cantieri che apriranno. Temo l’effetto ponte? Sto già affrontando le critiche per i lavori sul viale San Martino. Ogni cantiere comporta tempi e la necessità di sopportare i disagi. Il ponte non riguarda solo il sindaco. Ma un insieme di soggetti che devono lavorare insieme”.

Le opere compensative in attesa dell’approvazione del Cipess

Ecco le opere individuate dall’amministrazione Basile: il completamento dei depuratori di Tono e Mili, il completamento della strada Panoramica dello Stretto nel tratto tra Granatari e Mortelle, la variante alla SP45 a Faro Superiore in direzione Tono, la realizzazione di un’area di protezione civile con sistemi di monitoraggio e allertamento, la sistemazione del Torrente Papardo, la via del mare, diversi progetti sul potenziamento della rete idrica e fognaria (acque bianche e nere). E, ancora, la riqualificazione dell’area di Gazzi, la realizzazione di una nuova caserma dei vigili del fuoco nella zona nord, acquisendo gli immobili dell’ex istituto Marconi, la rifunzionalizzazione degli ambiti di risanamento della zona sud di Messina destinata all’edilizia residenziale urbana, l’allargamento della viabilità sul Torrente Annunziata, la metromare tra Tremestieri e Torre Faro, la messa in sicurezza e il ripristino della discarica a Vallone Guidari.

La commissione Ponte di Palazzo Zanca hanno proposto l’inserimento nell’elenco delle opere richieste dal Comune di Messina, e che il Cipess dovrà approvare, il grande Acquario dello stretto con il Polo scientifico internazionale per la tutela della biodiversità marina e il Parco blu delle sirene.

Pnrr, lavori per la rete idrica e progetto Pinqua

Tra le intenzioni di Palazzo Zanca, il completamento dei lavori per il rifacimento idrico riveste una particolare importanza. E potrebbero rientrare agli interventi del progetto Pinqua a Bisconte, Fondo Fucile e caserma Sabato. Data l’impossibilità di terminare entro il marzo 2026, per i progetti finanziati dal Pnrr bisogna correre ai ripari.

