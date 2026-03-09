Basile e De Luca lanciano le liste, la carica dei mille per riconquistare Messina

Oggi al Palacultura si presentano buona parte dei candidati delle prime dieci liste di Sud chiama Nord. Sarà la conferma della strategia trasversale

MESSINA – “Andiamo avanti con Basile sindaco di Messina”. La parola d’ordine è trasversalità. Con l’obiettivo di pescare nei vari schieramenti. Da qui una “carica dei mille” candidati per ottenere almeno il 40 per cento in modo da avvantaggiarsi del premio di maggioranza. Oggi il sindaco dimissionario Federico Basile e il leader Cateno De Luca, con il sostegno del monocolore Sud chiama Nord, ufficializzano le liste principali. Appuntamento stasera alle 19, al Palacultura di Messina, “con buona parte dei candidati e delle candidate delle prime dieci liste per il Consiglio comunale (sono cinque quelle considerate forti, le altre di “testimonianza”, n.d.r.) a sostegno di Federico. Probabilmente presenteremo anche i sette candidati alle presidenze dei Quartieri di Messina, con almeno sei liste per ogni quartiere a supporto dei nostri candidati presidenti”, spiega De Luca.

L’appello al popolo progressista

Basile/De Luca mirano ad arrivare a 15 liste, prendendo a destra, a sinistra e al centro in nome del “progetto civico”. “All’elettorato del centrosinistra – afferma il capo politico di Scn – dico che il nostro progetto civico è aperto: ha un’ala di destra, un’ala di sinistra e un’ala centrista. Le azioni amministrative che ho avviato nel 2018 e che Federico Basile sta portando avanti dal 2022, in poi hanno tutte le caratteristiche della giustizia sociale che spesso viene richiamata come elemento identitario della sinistra”.

“I problemi non hanno colore politico – aggiunge De Luca – e vanno semplicemente risolti. Noi ci stiamo occupando concretamente di ambiente, trasporto pubblico, verde urbano e servizi sociali. Per questo mi rivolgo agli amici del centrosinistra: cosa avete realmente da rimproverare all’amministrazione De Luca prima e all’amministrazione Basile oggi? La nostra sensibilità si è tradotta in atti concreti, a partire dalla stabilizzazione del precariato”.

“Teniamo insieme la tradizione sturziana e valori di centrodestra e centrosinistra”

Una strategia analoga investe il centrodestra, puntando a indebolire l’area a sostegno del rivale Marcello Scurria. Il deputato regionale e sindaco di Taormina si rivolge così ai consiglieri comunali di centrodestra: “Contro le stanze del potere palermitano e romano, se volete concretamente dare un segnale d’amore alla città, bisogna rompere gli schemi. Il progetto che stiamo portando avanti a Messina con Federico Basile non è un progetto di parte. È un progetto civico che tiene insieme valori diversi: quelli del centrodestra, quelli del centrosinistra e anche la tradizione sturziana del popolarismo e dell’autonomia dei territori”.

La strada per le 15 liste è appena iniziata.

