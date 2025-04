Basile sul Messina: “Raccolta una somma di poco superiore al 50% del necessario”

Il sindaco ha spiegato: "La situazione è critica e ogni ora che passa riduce i margini di intervento. Mi auguro che in queste 24 ore si raggiunga il risultato sperato"

MESSINA – La procura a vendere c’è e l’iniziativa con gli imprenditori promossa nella stessa giornata di lunedì 14 aprile prosegue ed è arrivata a metà della cifra. Questo è in sintesi quanto ha affermato il sindaco Federico Basile che è tornato a parlare del Messina a poche ore dal termine delle nuove scadenze degli adempimenti fiscali che il club dovrà portare a termine entro il 16 aprile.

Basile ha comunicato che “la procura a vendere da parte dell’amministratore del club Doudou Cissè al presidente Stefano Alaimo è già pervenuta e l’iniziativa promossa dall’imprenditore Francesco Barbera è stata condivisa da altri imprenditori. Barbera ha già versato l’importo di 25 mila euro presso uno studio notarile. Alle 18,00 della data odierna si può fare affidamento sulla disponibilità manifestata dagli imprenditori nella misura di poco superiore al 50% della somma necessaria. Resta la necessità, per garantire la continuità della società, di raggiungere l’importo totale di 312 mila euro”.

E ha concluso: “Ci è stata confermata la disponibilità del notaio, per tutta la giornata di domani, per procedere agli adempimenti necessari nel caso si raggiungesse tale importo. La situazione continua a essere critica e ogni ora che passa riduce i margini di intervento. Il mio auspicio è che in queste ulteriori 24 ore di possa raggiungere il risultato sperato.”