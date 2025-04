Incontro tra Sciotto, Barbera e Basile per salvare l’Acr Messina VIDEO

Appena conclusa una riunione nello studio dell'avv. Gemelli. Intanto, stasera dovrebbe arrivare, via aereo, la procura originale

MESSINA – Poco dopo le 16 di questo pomeriggio presso lo studio dell’avvocato Gemelli si è svolto un incontro tra l’imprenditore Francesco Barbera, il sindaco Basile, il commercialista La Fauci e, a sorpresa, anche l’ex presidente Pietro Sciotto dell’Acr Messina, accompagnato dal fratello Gino. Attimi di tensione al momento dell’ingresso quando l’ex patron ha avuto un accesso diverbio con un giornalista che lo stava riprendendo.

Barbera si è fatto promotore di una raccolta fondi per evitare di saltare la scadenza del 16 aprile, quando dovranno essere versati stipendi e contributi. Servono circa 300mila euro. All’incontro è stato invitato a partecipare anche Pietro Sciotto, che sarebbe disponibile a far parte della cordata. Anche l’imprenditore Bonina potrebbe fare la propria parte.

Il commercialista La Fauci, intervenuto su invito del sindaco, ha confermato l’iniziativa, ribadendo di aver preso le distanze troppo tardi da Aad Invest e annunciando di aver dato mandato ad uno studio legale di intervenire per i compensi del suo lavoro non saldati.

A seguire, il sindaco Basile lasciando lo studio non ha rilasciato dichiarazioni ma ha confermato che si sta andando avanti su questa strada. Per La Fauci, il primo obiettivo è quello di saldare la scadenza federale del 16 aprile, ma non bisogna dimenticare che Aad Invest non ha mai presentato il documento che certifichi la stabilità finanziaria del gruppo. Dopo aver chiesto una proroga occorrerà produrre il documento, altrimenti il Messina rischierebbe altri 2 punti di penalizzazione. Intanto, stasera alle 22.30 a Catania dovrebbe giungere, via aereo, la procura a vendere in originale.