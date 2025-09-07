 Basket B femminile, San Matteo e Rescifina Messina sul parquet ad ottobre

Svelato il calendario, la federazione vara un campionato "doppio" per far disputare più partite alle squadre iscritte

MESSINA – La serie B femminile di basket inizierà il prossimo 4 ottobre, ai nastri di partenza ci saranno anche San Matteo Messina, che ha disputato i playoff lo scorso anno, e la Polisportiva Giuseppe Rescifina, neo promossa. Le due formazioni messinesi disputeranno le loro partite casalinghe rispettivamente al PalaRitiro e al PalaTracuzzi ed entrambe la domenica.

La Fip Sicilia ha diramato i calendari e visto che in B femminile vi sono iscritte solo sette squadre ha deciso di raddoppiare gli incontri e quindi si giocherà secondo la formula andata e ritorno e poi nuovamente andata e ritorno. In questo moto le giornate saranno 28 e non 14 con il campionato che terminerà ad aprile inoltrato.

Esordio in trasferta per San Matteo a Palermo contro Gonzaga, turno di riposo subito invece per Rescifina che esordirà la giornata successiva, a sua volta in trasferta, ma subito nel derby in casa del San Matteo. Per la formazione della coach e presidente Simona Grillo poi il turno di riposo sarà all’ultima giornata.

