Senzaglù: un’inaugurazione straordinaria che segna l’inizio di una nuova storia a Messina

Redazionale

Un successo oltre ogni aspettativa.

L’inaugurazione di SENZAGLÙ, il nuovo punto di riferimento messinese dedicato ai prodotti senza glutine e senza lattosio, ha registrato una grandissima affluenza di pubblico: tantissimi curiosi, famiglie, celiaci, intolleranti e appassionati del buon cibo hanno riempito Via Cesare Battisti 277 per scoprire e degustare le creazioni del nostro laboratorio artigianale.

Una giornata intensa, fatta di sorrisi, entusiasmo e soprattutto complimenti sinceri per la qualità delle preparazioni assaggiate: pasticceria tipica, biscotteria, rosticceria e le nostre magnifiche pizze senza glutine, tutte realizzate artigianalmente.

Se questa è la partenza, possiamo dirlo con il cuore: siamo felicissimi.

La risposta del pubblico ha confermato che a Messina c’era davvero bisogno di un luogo come SENZAGLÙ — un punto di incontro, accoglienza e gusto dedicato a chi cerca prodotti sicuri, buoni e autentici.

A rendere l’evento ancora più speciale, è stata la presenza delle istituzioni.

All’inaugurazione hanno partecipato:

Federico Basile , Sindaco di Messina

, Sindaco di Messina Cateno De Luca, Sindaco di Taormina

Una testimonianza importante di vicinanza e sensibilità verso un progetto che nasce per rispondere a un bisogno reale della comunità.

SENZAGLÙ continua ora il suo percorso quotidiano, pronto ad accogliere tutti con la stessa passione di sempre, offrendo prodotti freschi, artigianali e soprattutto… pieni di gusto.

📍 SENZAGLÙ – Via Cesare Battisti 277, Messina

Perché il “senza” non è una rinuncia: è una possibilità.

E questo è solo l’inizio.