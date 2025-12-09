Messina, il gruppo Racing salda i debiti. Via libera all’affiliazione

Dopo i 200mila euro spesi per l'acquisizione all'asta, pagati altri 290mila euro per i debiti pregressi

Il destino del Messina è stato formalmente sigillato questa mattina con l’acquisizione del ramo d’azienda da parte della Racing City Group. L’operazione si è concretizzata nello studio notarile Liotta, alla presenza del delegato legale Raimondo Adamo, ponendo fine alla gestione in liquidazione della società.

Ripianati i conti per la ripartenza

Il subentro del nuovo gruppo dirigenziale è stato reso effettivo grazie al saldo di tutte le pendenze economiche. La Racing City Group ha provveduto a coprire sia la passività finanziaria generata dall’esercizio provvisorio sia l’intera quota relativa ai debiti di natura sportiva.

Il completo azzeramento delle pendenze sportive consente ora alla società di ottenere l’indispensabile affiliazione da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio (Figc). Si apre così la strada al definitivo subentro nel panorama calcistico nazionale.

La vecchia società verso il percorso giudiziale

A seguito di questa transazione, il Messina in liquidazione è liberato dai debiti relativi alle voci economiche tracciate e passerà ora alla fase giudiziale. Il vecchio soggetto societario proseguirà l’iter legale finalizzato alla definizione della posizione e al saldo di tutti i restanti creditori.

Il “nuovo” Messina, pertanto, riparte con una posizione finanziaria pulita per quanto riguarda la gestione e l’attività sportiva.