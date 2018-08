La Basket School Messina riconferma Scimone

Cristiano Scimone, classe 2000, che lo scorso anno ha messo a segno complessivamente 33 punti (1.94 Ppg) e collezionando 17 gettoni di presenza, con un high di 9 punti realizzati al PalaTracuzzi contro l’OrSa Barcellona, è stato confermato dalla Basket School Messina.



Proveniente dalla Asd Basket Life Messina di Guido Restanti, in precedenza Scimone ha giocato con la Stella Azzurra Roma e con la Lido di Roma Basketball Academy, formazione con cui ha esordito in D regionale, collezionando 3 presenze, 15 i punti realizzati con una media di 5 a match. Apprezzato per le sue doti tecniche, ha dimostrao tanto impegno quanto devozione, tanto da meritare la riconferma.



Ovviamente soddisfatto per la conferma, Cristiano, nonostante la giovane età, ha le idee molto chiare e afferma: “Sono molto contento per la riconferma, era quello che volevo e sono felice di aver ricevuto la chiamata, evidentemente la società ha apprezzato il mio impegno che ovviamente sarà al massimo anche nella nuova stagione. Il campionato scorso con alla guida coach Romeo, che ringrazio per aver creduto in me facendomi esordire in C Silver, ci ha visto raccogliere molto meno di quanto meritavamo, eravamo una squadra da play off ma per situazioni sfortunate siamo stati costretti ai play out che abbiamo superato al primo turno dimostrando che non era quella la nostra dimensione. Sono convinto che la nuova stagione potrà regalarci soddisfazioni migliori, i nuovi compagni sono di grande qualità e coach Sidoti è una garanzia, saprà tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Non vedo l'ora di iniziare”.