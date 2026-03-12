Messina Music Contest 2026, tutto pronto alla quarta edizione: sul palco un ospite speciale

L'associazione Crescendo si prepara al ritorno sul palco con la manifestazione che premia i giovani talenti locali. Si esibirà anche un talento nazionale: ecco chi è

MESSINA – Tutto pronto al ritorno del Messina Music Contest 2026. La quarta edizione dell’evento organizzato da Crescendo si terrà il prossimo 20 marzo nell’Auditorium del Palacultura (apertura porte alle 20, l’inizio in programma alle 21). Si tratta di un appuntamento con cui l’associazione punta a premiare i giovani talenti musicali del territorio. L’attesa per scoprire chi raccoglierà l’eredità di Ademara Di Nuzzo, 23enne vincitrice della terza edizione, cresce. E ci sarà anche un talento nazionale a esibirsi: Pierdavide Carone.

Famà: “Il Messina Music Contest show consolidato”

Luca Famà, presidente di Crescendo, ha raccontato a Tempostretto che “il Messina Music Contest è uno show consolidato, uno degli eventi a noi più caro. L’obiettivo è quello di puntare i riflettori sui giovani artisti del territorio. Fino alla scorsa edizione erano ammessi al contest soltanto i residenti e i domiciliati a Messina oltre ai messinesi stessi. Stavolta abbiamo ampliato la platea a tutta la Sicilia. Sarà la prima volta e ci saranno quindi altri concorrenti dal resto dell’isola”.

Il premio e l’apertura a “ogni tipologia di artista”

“Il premio – ha spiegato Famà – è di 1.500 euro e ci teniamo ad assegnarlo. Vogliamo aiutare il vincitore a finanziare il proprio progetto artistico. Sono risorse vincolate a spese per il percorso artistico di chi vince tramite acquisto di strumenti, l’incisione di un brano o qualcosa di legato alla musica. Il Messina Music Contest è aperto ai cantanti ma anche a strumentisti, ensemble, band. Il vicepresidente di Crescendo, nonché direttore artistico dell’evento, Lele Collufio dice sempre che non esiste la musica bella o quella brutta, ma solo la musica. Ognuno la esprime a proprio modo e per questo volevamo far gareggiare diverse tipologie di artisti”.

Lo show di Pierdavide Carone

E ancora: “A partecipare sono tutti talenti under 35 siciliani. Il Messina Music Contest è cresciuto parecchio negli anni e ogni anno stiamo cercando di aggiungere qualcosa. La novità della quarta edizione sarà Pierdavide Carone, un ospite importante e di caratura nazionale. Per noi è motivo di grande orgoglio. Ci auguriamo che ci sia anche tanta partecipazione sia per far felici gli artisti che si esibiranno sia per le nostre attività. Per noi il contest è una festa. Vogliamo regalare a tutti una serata di arte e musica”.

L’invito di Famà è alla cittadinanza. Il presidente ha poi voluto ringraziare “tutti quelli che in questi anni hanno sostenuto Crescendo e che credono nella visione che stiamo proponendo. Tanta gente ci dice di continuare, noi ci mettiamo passione e impegno. Oggi siamo una cinquantina di ragazze e ragazzi. Non è un’attività semplice ma siamo innamorati di ciò che facciamo”. Non resta che partecipare al Messina Music Contest: per scoprire come acquistare i biglietti basta andare sui canali social di Crescendo.