 Fondo Saccà, bonifica completata. Al posto delle baracche sorgeranno 44 nuove case VIDEO

Fondo Saccà, bonifica completata. Al posto delle baracche sorgeranno 44 nuove case VIDEO

Silvia De Domenico

Fondo Saccà, bonifica completata. Al posto delle baracche sorgeranno 44 nuove case VIDEO

venerdì 13 Marzo 2026 - 13:37

32 case ecologiche verranno costruite dall’ufficio commissariale al Risanamento e 12 dal Comune di Messina


I lavori di bonifica sono agli sgoccioli. Fondo Saccà è stata liberata dalle sostanze inquinanti. Dopo circa due anni la bonifica dell’ex baraccopoli è stata completata. È stato necessario scavare un metro di terra in tutta l’area e in alcuni punti fino ad una profondità di 3 metri.

Ora l’impresa Cericola sta lavorando al ripristino ambientale, ovvero il reinterro di tutta l’area di cantiere con materiale proveniente dalle cave. La zona in cui verranno realizzate le nuove palazzine ecologiche verrà lasciata pronta per i lavori di costruzione che eseguirà la ditta Cosedil. Ma prima bisognerà ripristinare un muro in cemento armato che ha ceduto in seguito al ciclone Harry. Si tratta del muro di confine con l’area di sosta dell’Ast. Sarà la ditta Cericola a ricostruirlo per poi lasciare definitivamente il cantiere.

L’ufficio commissariale, infatti, conta di consegnare i lavori di costruzione delle nuove case entro un mese. Saranno 44 quelle che sorgeranno al posto delle baracche demolite anni fa. 32 case ecologiche saranno realizzate con i fondi dell’Ufficio del commissario al Risanamento e altre 12 con i fondi Capacity del Comune di Messina. Un’altra area degradata di Messina finalmente cambierà volto.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
La vecchia ferrovia Messina – Catania si potrebbe mantenere? I nodi dietro l’addio alla linea storica
Giornate Fai di primavera: torna l’appuntamento con storia e cultura
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED