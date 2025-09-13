 Basket femminile, si ritira Palermo giorni di riposo per San Matteo e Rescifina

Simone Milioti

sabato 13 Settembre 2025 - 19:00

Scendono a sei le partecipanti al prossimo campionato di serie B femminile dopo il ritiro della Stella Basket Palermo, confermato il calendario e la formula

Rispetto a qualche giorno fa ci sono novità per la pallacanestro femminile cittadina. La Stella Basket Palermo annunciando il ritiro dal campionato di Serie B femminile fa si che le sfidanti di San Matteo e Giuseppe Rescifina, le due formazioni di Messina, diventino adesso quattro: Gonzaga Verga Palermo, Katane Basket, Grifone Basket Catania e Pallacanestro Viagrande.

La formula è confermata: il campionato inizierà sabato 4 ottobre e si giocherà su una doppia andata e ritorno, per un totale di 20 partite a squadra. Al giorno di riposo già previsto per ogni squadra se ne aggiungeranno altri in concomitanza con le partite già programmate contro la Stella Basket Palermo.

Le prime quattro squadre del girone si incontreranno in un play-off con semifinali e finali al meglio delle tre gare. La formazione che vincerà il girone siciliano sarà ammessa allo spareggio del 24 e 31 maggio contro la terza classificata del Girone Emilia-Romagna. La vincente sarà ammessa alla fase nazionale, che coinvolgerà 16 squadre e ne promuoverà tre alla Serie A2 2026-27.

