impegno difficile per la Costa d'Orlando in trasferta a Roma

Il tecnico della Costa d’Orlando, Peppe Condello ha tutta la rosa a disposizione per l’impegno di domani a Roma I padroni di casa, allenati da coach Bizzozi, sono a punteggio pieno dopo aver superato Valmontone all’esordio per 75 a 65 ed espugnato il PalaCatania per 68 a 80.

Quella capitolina è una formazione e costruita principalmente sui giovani ma con innesti di esperienza come Giovanni Bruni, lo scorso anno per metà stagione a Barcellona, ed il lungo, quasi quarantenne, Njegos Visnjic. Ma probabilmente l’elemento da tenere maggiormente d’occhio è Aristide Mouaha, play che ha realizzato ben 40 punti nelle prime due uscite stagionali con il 69% da due.

Contro una formazione atletica e veloce, la compagine tirrenica dovrà giocare al meglio per riuscire a tener testa ai padroni di casa. Intanto le statistiche del girone, dopo le prime due giornate di campionato, sorridono alla compagine biancorossa tirrenica. Il capitano Roberto Marinello è in testa per media punti realizzati (25,5), Enrico Di Costa è primo per rimbalzi offensivi catturati ed Amar Balic è il quarto assist man del girone (38).

Il match di domani che prenderà il via alle ore 18.00 sarà arbitrato da Giovanni Roca di Avellino e Marcello Manco di San Giorgio a Cremano.